A diferencia de lo ocurrido en otras temporadas, los clubes de la Liga MX podrán fichar hasta casi media fase regular del campeonato. Con el torneo empezado y gran parte transcurrido, los equipos tienen la posibilidad de reforzarse sabiendo cómo va su semestre. Ahora, todos trabajan a contrarreloj en sus últimas estrategias de mercado.

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Para buena fortuna de muchos que se han atrasado en sus fichajes, habrá tiempo para incorporar hasta la jornada 8 del Apertura 2026. El plazo límite para contratar futbolistas tendrá su fin justo antes del inicio de esa fecha del campeonato del futbol mexicano. Durante toda la séptima jornada estará abierta aún la ventana corriente.

Tal como indica el reglamento de esta Liga MX, el libro de pases acabará el viernes 11 de septiembre a las 23.59 horas. Ese día comenzará la octava fecha del torneo, desde la cual ya nadie podrá sumar nuevos refuerzos. El 11/9 hasta la medianoche se completa el reloj de arena para que muevan fichas las dieciocho directivas de Primera División.

Atlas prepara ‘sorpresas’ para el cierre del mercado [Foto: Getty]

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Más allá de lo ‘positivo’ de tener más tiempo para negociar, lo cierto es que la mayoría de los mercados ya estarán cerrados para entonces, tanto para llegadas como para salidas. Sólo Brasil, Portugal y Arabia Saudita continuarán abiertos durante estos días para realizar movimientos. La mayoría de las ligas de Europa ya no están más disponibles.

Una vez cerrado el mercado de fichajes de verano de la Liga MX, la ventana mexicana no volverá a abrirse sino hasta el 1 de enero de 2027. Para el Apertura 2026 cierra el 11 de septiembre y luego el libro queda cerrado por los siguientes tres meses y medio, donde se definen todas las competencias. La cuenta regresiva presiona a los equipos.

En estos últimos días de la ventana de transferencias de verano del futbol mexicano, habrá muchos más pases dentro de la Liga MX que internacionales por esos motivos. Al mismo tiempo, se espera que las cifras de las operaciones se incrementen, dado el poco tiempo que tendrán los equipos que vendan para reemplazar a sus activos vendidos.