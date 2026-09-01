Santos Laguna realizó un muy interesante movimiento en el mercado y cerró un fichaje proveniente desde Portugal. El cuadro verdiblanco tiene nuevo refuerzo y se llama Facundo Cáseres. Con el visto bueno del cuerpo técnico, la directiva anunciará en las próximas horas la llegada de una pieza que puede ser fundamental para el equipo.

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David De la Garza, periodista de Multimedios que sigue la campaña de Santos, destapó la noticia y adelantó que llegaría de manera definitiva proveniente de Gil Vicente. Luego de tener tres nombres en carpeta entre los que aparecía la opción de Facundo Cáseres, Santos Laguna se inclinó por este futbolista y cerró la negociación esta tarde.

Facundo Cáseres es un volante mixto argentino de 25 años, que puede jugar de pivote o también de ‘box to box’. Se caracteriza por su gran visión de juego, buen manejo de balón, intensidad para marcar y recuperar y su movilidad y dinámica en todo el campo. Arriba con mucha continuidad y ritmo futbolístico que espera sostener en Torreón.

Facundo Cáseres, la cara nueva para Paiva.

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Gil Vicente es un equipo de la Primera División de Portugal y allí Facundo Cáseres era el mediocentro titular, por lo que viene de un club y liga muy competitivos. Su último partido oficial fue hace dos días, en el empate ante Famalicao donde jugó 45 minutos. Desde mayo no se perdió un solo partido y fue de la partida en cada uno de esos juegos.

En su carrera profesional, Facundo Cáseres tuvo pasos por cuatro clubes: Vélez Sarsfield (Argentina), NK Istra (Croacia), Farense y Gil Vicente (Portugal). En estos últimos tres de Europa logró tener los minutos que no tuvo en su club formador. Desde su debut suma 136 encuentros, con 4 goles, 6 asistencias, 26 amonestaciones y sólo 2 expulsiones.

Facundo Cáseres surgió de “La Fábrica”, la mejor cantera de juveniles de Sudamérica, que pertenece a Vélez Sarsfield. De allí salieron nombres como Diego Simeone, Carlos Bianchi, Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Thiago Almada, entre otros. De hecho, el nuevo refuerzo de Santos compartió categoría con el enganche de la Selección Argentina.

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La llegada del volante a Santos Laguna no representa un fichaje más: Renato Paiva lo piensa como inmediato titular. El entrenador portugués tiene visto al jugador que viene de Portugal y aprobó su contratación. Como viene jugando, apenas quede registrado en la Liga MX estará listo para hacer su estreno en un equipo que necesita levantar en el Apertura 2026.