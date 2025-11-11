Es tendencia:
¿Vuelve a la Liga MX? Directiva de Vélez responde por Diego Valdés tras los rumores de León

Desde Argentina los protagonistas se expresaron sobre un posible retorno del chileno a México. La última información.

Por Martín Zajic

Diego Valdés fue asociado con el Club León.

Una de las noticias más relevantes que han trascendido en las últimas horas en el futbol mexicano tuvo que ver con el posible regreso de Diego Valdés a la Liga MX. El mediocampista chileno hizo historia en México al ser tricampeón con el América, donde fue una figura vital en el exitoso proceso, y este martes fue vinculado con un retorno al país.

Tras haber dejado el ‘Nido’ a mitad de año luego de la final perdida con Toluca, el talentoso volante fichó en Vélez Sarsfield y rápidamente ganó dos títulos, iniciando con sensaciones positivas su nueva experiencia. Sin embargo, con los pocos minutos que ha tenido en estos meses, se hizo revuelo sobre una salida de su club para tener continuidad.

En estas horas, el ‘Mago’ fue asociado con una llegada al Club León, como reemplazante del saliente James Rodríguez, al jugar en la misma posición. Según los trascendidos, el futbolista había sido ofrecido por su representación y estaba siendo evaluado por ‘La Fiera’. Ante tales rumores, Bolavip accedió a las fuentes en Argentina y obtuvo data de último momento.

Diego Valdés, un crack que supo ser emblema del América [Foto: Getty]

La respuesta de Vélez Sarsfield ante los rumores de Diego Valdés y León:

Desde el equipo argentino al que representa el ex América, se mostraron ajenos a los trascendidos de redes sociales y aseguraron firmemente que el enganche continuará en el ‘Fortín’ en 2026. Si bien se encuentran al tanto de los rumores que salieron a la luz, desde la directiva del club de Buenos Aires confiaron que Valdés firmó un contrato a largo plazo y que contemplan a Diego como una pieza fundamental en el proyecto deportivo del club para lo que viene.

El entorno de Diego Valdés contestó a las noticias sobre León:

Una fuente muy cercana al propio contestó y se alineó con la postura del club, planteando que las vinculaciones de Diego Valdés con Leónson ‘una farsa’ y que ‘se quedará a ganarse sus minutos en Vélez’. Integrantes de la agencia del chileno estuvieron esta semana en México, pero para trabajar sobre el futuro de otro de sus representados, viaje que habría levantado revuelo en torno al experimentado mediocampista ofensivo.

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield:

Desde su arribo a la Liga Argentina, el volante ha participado en 8 partidos, donde pudo convertir 1 gol. En ese período, el enganche ha sumado apenas 253 minutos; sin embargo, esta situación no corresponde a una decisión del entrenador, sino a que sufrió dos lesiones apenas llegó, que demoraron su debut. Así, recién en el último mes inició a ver acción con mayor continuidad, y de a poco va adaptándose mejor a su nueva experiencia profesional.

El primer gol de Diego Valdés en Vélez Sarsfield:

