Una de las noticias más relevantes que han trascendido en las últimas horas en el futbol mexicano tuvo que ver con el posible regreso de Diego Valdés a la Liga MX. El mediocampista chileno hizo historia en México al ser tricampeón con el América, donde fue una figura vital en el exitoso proceso, y este martes fue vinculado con un retorno al país.

Publicidad

Publicidad

Tras haber dejado el ‘Nido’ a mitad de año luego de la final perdida con Toluca, el talentoso volante fichó en Vélez Sarsfield y rápidamente ganó dos títulos, iniciando con sensaciones positivas su nueva experiencia. Sin embargo, con los pocos minutos que ha tenido en estos meses, se hizo revuelo sobre una salida de su club para tener continuidad.

En estas horas, el ‘Mago’ fue asociado con una llegada al Club León, como reemplazante del saliente James Rodríguez, al jugar en la misma posición. Según los trascendidos, el futbolista había sido ofrecido por su representación y estaba siendo evaluado por ‘La Fiera’. Ante tales rumores, Bolavip accedió a las fuentes en Argentina y obtuvo data de último momento.

Diego Valdés, un crack que supo ser emblema del América [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Vélez Sarsfield ante los rumores de Diego Valdés y León:

Desde el equipo argentino al que representa el ex América, se mostraron ajenos a los trascendidos de redes sociales y aseguraron firmemente que el enganche continuará en el ‘Fortín’ en 2026. Si bien se encuentran al tanto de los rumores que salieron a la luz, desde la directiva del club de Buenos Aires confiaron que Valdés firmó un contrato a largo plazo y que contemplan a Diego como una pieza fundamental en el proyecto deportivo del club para lo que viene.

El entorno de Diego Valdés contestó a las noticias sobre León:

Una fuente muy cercana al propio contestó y se alineó con la postura del club, planteando que las vinculaciones de Diego Valdés con Leónson ‘una farsa’ y que ‘se quedará a ganarse sus minutos en Vélez’. Integrantes de la agencia del chileno estuvieron esta semana en México, pero para trabajar sobre el futuro de otro de sus representados, viaje que habría levantado revuelo en torno al experimentado mediocampista ofensivo.

ver también Ex Pumas: la grave fractura que sufrió Lisandro Magallán y lo dejará sin jugar hasta 2026

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield:

Desde su arribo a la Liga Argentina, el volante ha participado en 8 partidos, donde pudo convertir 1 gol. En ese período, el enganche ha sumado apenas 253 minutos; sin embargo, esta situación no corresponde a una decisión del entrenador, sino a que sufrió dos lesiones apenas llegó, que demoraron su debut. Así, recién en el último mes inició a ver acción con mayor continuidad, y de a poco va adaptándose mejor a su nueva experiencia profesional.

Publicidad

Publicidad

ver también Atención interesados: las 2 condiciones de James Rodríguez para fichar en un club tras dejar León

El primer gol de Diego Valdés en Vélez Sarsfield: