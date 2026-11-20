Este fin de semana comienza la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en la que quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a la Liguilla y aquellos que se despedirán de la competencia. Todavía puede pasar cualquier cosa, ya que varios clubes llegan con posibilidades de modificar su posición en la tabla y otros necesitan resultados favorables para conseguir la clasificación.
Encuesta¿Quién será campeón del Apertura?
¿Quién será campeón del Apertura?
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Además de conocer a los ocho invitados a la próxima instancia, la Jornada 17 también servirá para confirmar los cruces de los Cuartos de Final. Por eso, le preguntamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, cómo cree que terminará el campeonato y cuáles serían los enfrentamientos de la Liguilla, tomando como referencia los partidos pendientes, la tabla de posiciones y los criterios de desempate por diferencia de goles y tantos a favor.
La IA realizó una simulación de los nueve encuentros de la última fecha y, a partir de esos resultados, proyectó cómo quedaría la clasificación general. Uno de los movimientos más destacados sería el ingreso de Club Tijuana entre los ocho primeros, mientras que Pachuca y León quedarían fuera de la zona de clasificación. Así terminaría la fase regular según su pronóstico.
La tabla de posiciones final del Apertura 2026, según la IA
Gemini proyectó los siguientes resultados para la Jornada 17:
- Puebla 1-0 Atlético San Luis
- Juárez 0-2 Atlas
- Club Tijuana 3-1 Atlante
- Pachuca 2-2 Toluca
- Santos Laguna 2-1 León
- Pumas 1-1 Monterrey
- Tigres 1-3 Club América
- Chivas 1-2 Cruz Azul
- Querétaro FC 4-1 Necaxa
Con esos marcadores, la clasificación general quedaría de la siguiente manera:
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|DG
|1
|Cruz Azul
|35
|+12
|2
|América
|33
|+17
|3
|Chivas
|30
|+10
|4
|Atlas
|30
|-1
|5
|Toluca
|28
|+14
|6
|Santos Laguna
|28
|+4
|7
|Tijuana
|25
|+5
|8
|Monterrey
|25
|+2
|9
|Pachuca
|23
|+9
|10
|Querétaro
|23
|-3
|11
|León
|23
|+1
|12
|Pumas
|22
|-2
|13
|Puebla
|22
|-3
|14
|Atlético San Luis
|19
|-6
|15
|Tigres
|15
|-10
|16
|Atlante
|14
|-12
|17
|Necaxa
|13
|-14
|18
|Juárez
|11
|-23
Así serían los cruces de Cuartos de Final de la Liguilla
Si se cumplen los resultados pronosticados por Gemini, los ocho clasificados se enfrentarían en los Cuartos de Final de acuerdo con su posición en la tabla general. De esta manera, los cruces quedarían conformados de la siguiente manera:
- Cruz Azul (1°) vs. Monterrey (8°)
- América (2°) vs. Tijuana (7°)
- Chivas (3°) vs. Santos Laguna (6°)
- Atlas (4°) vs. Toluca (5°)
En sintesis
- Cruz Azul finalizaría líder del Apertura 2026 con 35 puntos según la proyección de Gemini.
- América, Chivas y Atlas completarían los primeros cuatro puestos de la clasificación general.
- Club Tijuana entraría a Liguilla enfrentando a América, mientras Pachuca y León quedarían eliminados.