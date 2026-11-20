La Inteligencia Artificial simuló los resultados de la Jornada 17 del Apertura 2026 y proyectó cómo quedaría la tabla general, con los clasificados directos a la Liguilla.

Este fin de semana comienza la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en la que quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a la Liguilla y aquellos que se despedirán de la competencia. Todavía puede pasar cualquier cosa, ya que varios clubes llegan con posibilidades de modificar su posición en la tabla y otros necesitan resultados favorables para conseguir la clasificación.

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Además de conocer a los ocho invitados a la próxima instancia, la Jornada 17 también servirá para confirmar los cruces de los Cuartos de Final. Por eso, le preguntamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, cómo cree que terminará el campeonato y cuáles serían los enfrentamientos de la Liguilla, tomando como referencia los partidos pendientes, la tabla de posiciones y los criterios de desempate por diferencia de goles y tantos a favor.

La IA realizó una simulación de los nueve encuentros de la última fecha y, a partir de esos resultados, proyectó cómo quedaría la clasificación general. Uno de los movimientos más destacados sería el ingreso de Club Tijuana entre los ocho primeros, mientras que Pachuca y León quedarían fuera de la zona de clasificación. Así terminaría la fase regular según su pronóstico.

La tabla de posiciones final del Apertura 2026, según la IA

Gemini proyectó los siguientes resultados para la Jornada 17:

Puebla 1-0 Atlético San Luis

Juárez 0-2 Atlas

Club Tijuana 3-1 Atlante

Pachuca 2-2 Toluca

Santos Laguna 2-1 León

Pumas 1-1 Monterrey

Tigres 1-3 Club América

Chivas 1-2 Cruz Azul

Querétaro FC 4-1 Necaxa

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Con esos marcadores, la clasificación general quedaría de la siguiente manera:

Pos. Equipo Pts. DG 1 Cruz Azul 35 +12 2 América 33 +17 3 Chivas 30 +10 4 Atlas 30 -1 5 Toluca 28 +14 6 Santos Laguna 28 +4 7 Tijuana 25 +5 8 Monterrey 25 +2 9 Pachuca 23 +9 10 Querétaro 23 -3 11 León 23 +1 12 Pumas 22 -2 13 Puebla 22 -3 14 Atlético San Luis 19 -6 15 Tigres 15 -10 16 Atlante 14 -12 17 Necaxa 13 -14 18 Juárez 11 -23

Así serían los cruces de Cuartos de Final de la Liguilla

Si se cumplen los resultados pronosticados por Gemini, los ocho clasificados se enfrentarían en los Cuartos de Final de acuerdo con su posición en la tabla general. De esta manera, los cruces quedarían conformados de la siguiente manera:

Cruz Azul (1°) vs. Monterrey (8°) América (2°) vs. Tijuana (7°) Chivas (3°) vs. Santos Laguna (6°) Atlas (4°) vs. Toluca (5°)

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