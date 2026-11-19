La fase regular del Apertura 2026 está llegando a su fin y con ello, comienza a caer todo el peso de la normativa sobre algunas instituciones de la máxima categoría. No todos han cumplido con la regla de menores de la Liga MX y más allá de los objetivos de cada uno, los deudores tendrán que mandar a la cancha a sus más jóvenes.

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De los dieciocho clubes que militan en Primera División, hay 6 equipos que aún deben minutos de menores y que se verán obligados a dárselos este fin de semana. De otra forma, se someterán a castigos que le costarán mucho más caros que lo que podría ser el desarrollo de un partido donde tengan que utilizar a sus prospectos.

Para poder seguir lo que marca la legislación de la Liga MX, todos los clubes deberán cumplir 1.170 minutos en total con sus jugadores de menor edad. Si no alcanzan el mínimo, sufrirán un descuento de tres puntos. Y tratándose de la última jornada de la fase regular, podría dejar a varios hasta sin boleto a cuartos de final.

A falta de la última fecha del Apertura 2026, Santos Laguna, Monterrey, León, Toluca, Puebla y Tigres son los clubes comprometidos con la normativa de los juveniles. En el caso de los primeros tres, todos están peleando por un lugar en la Fiesta Grande de la Liga MX y perder puntos por sanción los podría dejar fuera de competencia.

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De los seis implicados, los ‘Felinos’ son los más complicados con 102 minutos pendientes, mientras que ‘La Franja’ es la que menos le queda por cumplir con 16 minutos. Los otros oscilan en el medio, con cifras que no debería dificultárseles para poder llegar al mínimo exigido por las autoridades para evitar los castigos pertinentes.

Tigres podría empeorar aún más su campaña [foto: Getty]

Los minutos que le quedan por cumplir a los 6 equipos en la regla de menores:

Mientras clubes como América, Chivas y Cruz Azul ya van completos hace rato, esto es lo que les falta a los pendientes que fueron mencionados con anterioridad:

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