¿Por qué América vs. Chivas por el amistoso internacional no va por TV abierta?

América y Chivas se enfrentan por un nuevo amistoso internacional, pero el Clásico Nacional no tendrá transmisión por los canales de TV abierta en México. El partido podrá seguirse a través de una señal de paga y plataformas de streaming.

América y Chivas de Guadalajara se enfrentan este domingo 4 de octubre por un partido amistoso internacional de la Fecha FIFA. El Superclásico del fútbol mexicano se lleva a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum en California, Estados Unidos, y comienza a partir de las 18:30hs (tiempo del Centro de México).

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Este choque sirve a ambos clubes para mantener la intensidad física y el ritmo de competencia aprovechando el parón del torneo local por la actividad de selecciones nacionales. Las Águilas y el Rebaño Sagrado llevan su histórica rivalidad a territorio estadounidense ante un estadio abarrotado por la afición azteca.

¿Por qué no va por TV abierta y por dónde ver el partido?

El partido entre América y Chivas de este domingo 4 de octubre en California no se transmitirá por televisión abierta en México (Canal 5 o Azteca 7) debido a que la empresa organizadora del Tour Águila en Estados Unidos comercializó los derechos de emisión en exclusiva para plataformas digitales y canales de pago privado.

Al no formar parte de la programación regular del Torneo Apertura emitida por televisión abierta en territorio nacional, el encuentro estará disponible únicamente a través de plataformas de streaming privadas y transmisiones digitales autorizadas:

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México: ViX Premium, Amazon Prime Video y Layvtime (YouTube)

ViX Premium, Amazon Prime Video y Layvtime (YouTube) Estados Unidos: ViX Premium, TUDN y Telemundo Deportes

ViX Premium, TUDN y Telemundo Deportes Centroamérica y Sudamérica: ViX Premium / Disney+

ViX Premium / Disney+ España: Sin transmisión confirmada

La actualidad de ambos equipos

Por el lado de las Águilas del América, el conjunto dirigido por Guillermo Almada llega a este compromiso con varias bajas sensibles debido a las convocatorias de sus futbolistas estelares a las distintas selecciones de Sudamérica y CONCACAF. El estratega brasileño aprovechará este choque internacional para darle minutos de juego a jóvenes elementos de las fuerzas básicas y ajustar la estructura defensiva.

Por su parte, Chivas de Guadalajara encara el duelo en Oakland con la intención de tomar revancha futbolística tras los recientes cruces en la competencia oficial. El Rebaño Sagrado buscará imponer dinamismo en mediocampo, darle rodaje a sus suplentes habituales y mantener el ritmo de juego para llegar en óptimas condiciones al reinicio del campeonato mexicano.

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