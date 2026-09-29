América recuperó la cima del Apertura 2026 tras vencer a Necaxa y ahora comparte el primer lugar con Toluca. Tras la Jornada 10, le preguntamos a la Inteligencia Artificial quién será el campeón del torneo.

Este fin de semana culminó la Jornada 10 del Apertura 2026 y el América recuperó la cima del torneo que había perdido en los partidos anteriores. Las Águilas volvieron a sumar de a tres y aprovecharon el resultado de uno de sus principales perseguidores para regresar al primer puesto.

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El conjunto azulcrema venció 4-2 a Necaxa como visitante, alcanzó los 20 puntos y volvió a posicionarse en lo más alto de la clasificación. Además, el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul permitió que las Águilas alcanzaran al conjunto escarlata, que mantiene el primer lugar por diferencia de goles.

Con la fase regular cada vez más avanzada y la pelea por los primeros puestos cada vez más pareja, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini quién será el campeón del Apertura 2026. Esta fue su predicción:

La IA predijo al campeón del Apertura 2026

“El Club América se coronará campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque Toluca aparece en lo más alto por diferencia de goles, el América presenta un balance más sólido y números que pueden ser determinantes durante la Liguilla”, reveló la IA.

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“El triunfo 4-2 como visitante ante Necaxa confirmó la capacidad de reacción y la contundencia del equipo. Con 20 puntos acumulados, las Águilas atraviesan un gran momento futbolístico. Además, la profundidad de la plantilla y la experiencia para afrontar las fases finales son factores que pueden marcar la diferencia en una Liguilla”, señaló Gemini.

“El Club América combina todos estos elementos y, por estos motivos, es nuestra predicción para campeón del Apertura 2026”, cerró la Inteligencia Artificial sobre el próximo campeón.

En sintesis

El América superó 4-2 a Necaxa y alcanzó 20 puntos en la Jornada 10.

y alcanzó 20 puntos en la Jornada 10. Toluca empató 3-3 con Cruz Azul y lidera el torneo por diferencia de goles.

y lidera el torneo por diferencia de goles. Gemini predijo que el América se coronará campeón del Torneo Apertura 2026.