¿Por qué Club Puebla vs. Rayados por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

Puebla enfrenta a Monterrey por el Apertura 2026 de la Liga MX, pero el partido no estará disponible en televisión abierta. Revisa qué derechos de transmisión explican esta situación y dónde ver el encuentro en vivo por TV de paga y streaming online.

El Club Puebla se enfrenta a los Rayados de Monterrey este miércoles en el marco de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cotejo arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc.

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La Franja salta a su terreno de juego con la firme intención de sumar de a tres ante su público para salir de la parte baja de la clasificación. Por su parte, la escuadra regiomontana desembarca en territorio camotero buscando un triunfo como visitante que le permita afianzarse en la pelea directa por los puestos de Liguilla.

Razones por las que el cotejo no se emite en señal abierta

Para los aficionados que buscan seguir las acciones por televisión gratuita (como Canal 5 o Azteca 7), el compromiso no contará con transmisión por televisión abierta en México.

Esta decisión responde a la repartición de derechos televisivos de La Franja cuando juega en condición de local. Para esta temporada, los duelos disputados en el Estadio Cuauhtémoc son comercializados en exclusiva por cadenas de televisión restringida y plataformas digitales bajo suscripción.

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Alternativas confirmadas para seguir el choque en vivo

Si deseas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde territorio mexicano, las plataformas autorizadas para la emisión en directo son:

Televisión de Paga: ESPN.

ESPN. Streaming Online: Disney+ (Disney+ Premium).

Estado de forma y panorama de los planteles

El conjunto camotero llega a esta fecha de la jornada doble con la necesidad de revertir su momento en el campeonato. Tras cosechar resultados irregulares en casa, Puebla intentará mostrar solidez defensiva para frenar a una de las plantillas más poderosas del certamen.

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En la otra acera, Rayados de Monterrey encara esta visita en la Angelópolis con la encomienda de afinar la contundencia al frente. La escuadra dirigida por su cuerpo técnico buscará adueñarse del balón desde los primeros minutos para amarrar tres puntos clave de cara a la recta final del torneo.

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