Monterrey se metió en puestos de Liguilla gracias al triunfo contra Pachuca, pero al equipo de Matías Almeyda todavía le quedan partidos importantes.

Rayados le ganó por 2-1 a Pachuca este domingo y el equipo regiomontano obtuvo un triunfo importante que lo depositó de momento en zona de Liguilla de la Liga MX. Monterrey se ubica 8° con 17 puntos, pero todavía faltan varias jornadas para que se defina todo.

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Luego del triunfo frente a los Tuzos, a Matías Almeyda le preguntaron en conferencia de prensa qué debería mejorar Rayados para terminar metiéndose en la Liguilla y el entrenador argentino fue contundente: el equipo debe seguir igual que ahora.

“Lo primero que deberíamos conseguir es el equilibrio de mantenernos donde estamos, y de ahí para arriba. Se habla mucho de la fase defensiva pero el equipo hace un gran esfuerzo para hacer mas goles. Si haces mas goles, los partidos los vas a ganar más fácil”, comentó el entrenador argentino.

“Después es verdad que en todos los lugares hay que ajustar algo, pero yo estoy contento con el grupo y con la predisposición. Es el primer torneo que estamos juntos, los jugadores vienen de un torneo complicado y estamos luchando. Venimos mejor que el torneo pasado y eso ya es un punto importante. Los 3 refuerzos que llegaron vienen cumpliendo y están totalmente adaptados. Es seguir igual, si seguimos igual quiere decir que entramos a la Liguilla“, agregó Matías Almeyda.

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Rayados derrotó a Pachuca en el Gigante de Acero (Getty Images)

“Era importante el triunfo y la manera. El primer tiempo fue mejor que el segundo. El segundo tiempo era normal que el rival se iba a adelantar por estar abajo. Hubo momentos que sufrimos pero el primer tiempo fue lo que buscamos. Estoy contento siempre que ganamos y siempre dispuesto a seguir corrigiendo cosas”, añadió el DT de Rayados.

Matías Almeyda sobre la semana de muchos partidos

Por último, Matías Almeyda se refirió a la compleja semana de Monterrey que inició este domingo contra Pachuca pero a la que todavía le faltan dos partidos, primero ante Puebla el miércoles y luego frente a Chivas el próximo sábado.

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“Uno va viviendo partido tras partido sabiendo que es una semana difícil, donde la parte física juega un factor importante. Pero bueno, vivimos de esto. Esperamos cada partido así que lo tomamos con naturalidad. Y si como grupo trabajaremos para sacar la mayor cantidad de puntos“, concluyó el técnico argentino.

En síntesis