Por qué no juega Federico Viñas el Toluca vs Xolos

Este miércoles inicia la doble jornada para Toluca con un partido ante el Club Tijuana, el cuadro escarlata quiere terminar con esa mala racha de partidos sin ganar y esta noche ante los Xolos quieren conseguir tres puntos en casa. Sin embargo, Federico Viñas no fue considerado por Antonio Mohamed dentro del cuadro titular.

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Ya se revelaron las alineaciones del partido y el uruguayo aparece en la banca. En su último duelo ante el Atlético de San Luis fue considerado de inicio, pero ante Tigres, un partido antes también arrancó desde la banca. El “Turco” habría decidido dejarlo en la banca sólo para rotar a sus elementos y no porque tenga algún tema de lesión.

Cabe mencionar que aunque no puede ir con un equipo B, sí hay algunos jugadores a los que tendría que guardar, ya que el fin de semana tendrán que enfrentarse a León, quien ayer se impuso en su partido y uno de los hombres que conoce bien a ese plantel es precisamente Viñas, por lo que lo estaría guardando para ese partido.

En síntesis

Toluca y Club Tijuana juegan este miércoles; los escarlatas buscan romper su mala racha.

juegan este miércoles; los escarlatas buscan romper su mala racha. Federico Viñas arrancará desde la banca por decisión técnica de Antonio Mohamed .

arrancará desde la banca por decisión técnica de . El delantero uruguayo es reservado para el partido del fin de semana contra León.