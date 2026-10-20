Gandolfi elogia el trabajo de Mohamed

Esta semana, Antonio Mohamed medirá a Toluca contra dos equipos que son “viejos conocidos”. El día de mañana miércoles en el duelo de la Jornada 13 tendrá que medirse ante los Xolos, equipo al que ya dirigió y con el cual salió campeón en 2012. Por otro lado el próximo fin de semana se enfrenta al León de Javier Gandolfi, quien fuera su jugador en la etapa con el Club Tijuana.

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¿Qué opina Gandolfi de Mohamed?

Previo a este encuentro, Mediotiempo tuvo una entrevista exclusiva con el estratega de los Panzas Verdes, quien reconoció el potencial que tiene Mohamed para poder darle un nuevo rumbo a sus jugadores y que los equipos puedan lograr buenos resultados, ya que eso pudo ver cuando era jugador de aquella plantilla rojinegra.

“Para mí en el tema de gestión, en conocimiento y en herramientas que te da, el Turco es un técnico que en su momento llegó a Tijuana sin ser conocido en el futbol mexicano y en poco tiempo jugamos cosas importantes. Creo que la gestión de él en ese momento fue importantísima para el cambio de chip, para la confianza”. Javier Gandolfi

Estos dos técnicos se midieron en la Leagues Cup, donde esto que ha mencionado el propio Gandolfi se vio reflejado por parte del Turco. Mohamed mostró la valentía de su escuadra antes de coronarse campeones de esta competencia y venció en esa ocasión a La Fiera con un 2-0, pese al buen camino que tenían los de León.

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Ahora, esta misma semana veremos si Javier logró aprender algo de ese último duelo y sobre todo de lo aprendido cuando fue una pieza fundamental en la capitanía del Turco Mohamed. Aunque la baja que ha tenido el cuadro escarlata en los últimos partidos, podría beneficiar a los de Gandolfi en este duelo que se viene.

En síntesis