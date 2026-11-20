Puebla y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Cuauhtémoc, por la jornada 17 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Puebla recibe a Atlético San Luis este viernes 20 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Publicidad

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Puebla ganó 2-0 como visitante ante Querétaro. El conjunto marcha 13° con 19 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Pumas UNAM.

Atlético San Luis viene de perder 0-1 como local ante FC Juárez. Atlético San Luis ocupa el puesto 14 con 19 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Atlas.

El historial entre Puebla y Atlético San Luis

Puebla y Atlético San Luis se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 5 triunfos de Puebla, 8 de Atlético San Luis y 3 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Atlético San Luis vs. Puebla 0-1 Liga MX 16/08/2025 Puebla vs. Atlético San Luis 0-2 Liga MX 18/01/2025 Puebla vs. Atlético San Luis 1-2 Liga MX 02/11/2024 Atlético San Luis vs. Puebla 2-0 Liga MX 02/03/2024 Atlético San Luis vs. Puebla 4-0 Liga MX 19/08/2023 Puebla vs. Atlético San Luis 1-2 Liga MX 03/02/2023 Atlético San Luis vs. Puebla 2-0 Liga MX 31/07/2022 Puebla vs. Atlético San Luis 0-0 Liga MX 13/03/2022 Atlético San Luis vs. Puebla 2-1 Liga MX 11/09/2021 Puebla vs. Atlético San Luis 2-2 Liga MX

Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Tijuana vs. Atlante — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs

FC Juárez vs. Atlas — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs

Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs

Santos Laguna vs. León — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs

Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs

Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs

Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

Puebla y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.

se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Puebla suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.