Puebla recibe a Atlético San Luis este viernes 20 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Puebla ganó 2-0 como visitante ante Querétaro. El conjunto marcha 13° con 19 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Pumas UNAM.
Atlético San Luis viene de perder 0-1 como local ante FC Juárez. Atlético San Luis ocupa el puesto 14 con 19 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Atlas.
El historial entre Puebla y Atlético San Luis
Puebla y Atlético San Luis se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 5 triunfos de Puebla, 8 de Atlético San Luis y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Atlético San Luis vs. Puebla
|0-1
|Liga MX
|16/08/2025
|Puebla vs. Atlético San Luis
|0-2
|Liga MX
|18/01/2025
|Puebla vs. Atlético San Luis
|1-2
|Liga MX
|02/11/2024
|Atlético San Luis vs. Puebla
|2-0
|Liga MX
|02/03/2024
|Atlético San Luis vs. Puebla
|4-0
|Liga MX
|19/08/2023
|Puebla vs. Atlético San Luis
|1-2
|Liga MX
|03/02/2023
|Atlético San Luis vs. Puebla
|2-0
|Liga MX
|31/07/2022
|Puebla vs. Atlético San Luis
|0-0
|Liga MX
|13/03/2022
|Atlético San Luis vs. Puebla
|2-1
|Liga MX
|11/09/2021
|Puebla vs. Atlético San Luis
|2-2
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN, Disney+ Premium
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Tijuana vs. Atlante — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs
- FC Juárez vs. Atlas — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs
- Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs
- Santos Laguna vs. León — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs
- Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs
- Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs
- Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Puebla y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Puebla suma 19 puntos en el torneo.
- Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.