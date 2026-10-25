Querétaro vs. Cruz Azul en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 14 de la Liga MX

Querétaro recibe a Cruz Azul este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro llega golpeado anímicamente tras un par de traspiés feos y necesita cortar la racha como sea. Cruz Azul, en cambio, se presenta con la confianza de quien no pierde hace rato y no piensa relajarse ante un rival que está necesitado.
Los Gallos Blancos no pueden permitirse otro tropiezo si quieren seguir cerca de la zona de clasificación, mientras que la Máquina quiere consolidarse entre los primeros lugares de la Liga MX.
La actualidad de ambos equipos
Querétaro atraviesa un momento complicado. Viene de caer 1-2 de visitante ante Atlético San Luis y, antes de eso, sufrió una goleada dura, 0-5 contra Santos Laguna. El único respiro reciente fue el triunfo 2-0 ante Atlante, pero las últimas dos salidas borraron ese envión. Hoy está 8° con 20 puntos en 12 partidos, en una posición que todavía le permite soñar pero que no admite más descuidos.
Cruz Azul, en cambio, llega entonado. Ganó su último compromiso 2-1 de visitante frente a Pachuca y antes había goleado 5-0 de local a FC Juárez, aunque en el medio se le escapó un empate agitado, 3-3 ante Pumas UNAM. Con 23 puntos en 13 partidos y el cuarto puesto de la tabla, la Máquina llega como favorito y con la idea de no aflojar el ritmo.
El historial entre Querétaro y Cruz Azul
El historial entre ambos es amplio, con 42 duelos en total, y marca una ventaja clara para Cruz Azul, que ganó 20 veces por 13 de Querétaro, además de 9 empates. En el cómputo de goles también manda la Máquina, con 65 contra 51 de los Gallos Blancos. Los últimos cruces, sin embargo, muestran más paridad de lo que indica la historia completa: hubo empates recientes y los resultados ajustados se repiten en los enfrentamientos más próximos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Querétaro vs. Cruz Azul
|1-1
|Liga MX
|25/09/2025
|Cruz Azul vs. Querétaro
|2-2
|Liga MX
|24/02/2025
|Cruz Azul vs. Querétaro
|1-0
|Liga MX
|24/08/2024
|Querétaro vs. Cruz Azul
|0-2
|Liga MX
|03/02/2024
|Querétaro vs. Cruz Azul
|1-3
|Liga MX
|24/09/2023
|Cruz Azul vs. Querétaro
|1-3
|Liga MX
|30/03/2023
|Querétaro vs. Cruz Azul
|2-2
|Liga MX
|27/08/2022
|Cruz Azul vs. Querétaro
|2-1
|Liga MX
|22/04/2022
|Querétaro vs. Cruz Azul
|0-1
|Liga MX
|20/09/2021
|Cruz Azul vs. Querétaro
|2-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
- Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:00 hs
En síntesis
- Querétaro y Cruz Azul se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
- Cruz Azul suma 23 puntos en el torneo.