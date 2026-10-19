Querétaro: Santiago Homenchenko será operado

Querétaro estaba viviendo su mejor momento en este Apertura 2026, puesto que ya se encontraba en el tercer lugar general y estuvo muy cerca, incluso, de ser el líder de la tabla. Pero en la Jornada 12 les dieron un duro golpe de realidad con una goleado y ahora perdieron a uno de sus hombres más valiosos en el campo: Santiago Homenchenko.

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El uruguayo venía siendo un elemento de mucha importancia para Esteban González, el equipo marchaba bien y él era un titular indiscutible, con la mayoría de partidos jugando los 90 minutos. Fue clave con un doblete ante Atlas y anotaciones ante Toluca, Atlante y Tigres. Ha registrado pases que terminan en goles y eso lo llevó a ser elegido por su Selección.

¿Qué le pasó a Homenchenko?

Lamentablemente, este lunes se dio a conocer de manera oficial que presentó una fractura en la mano derecha, por lo que tendría que pasar por el quirófano, dejando indefinida la fecha en la que podría regresar al equipo, ya que ésta estaría sujeta a su evolución. Esta noticia cae muy mal en el club, justo cuando se viene el cierre del torneo.

Homenchenko tuvo una caída antes de que terminara el primer tiempo durante el partido ante Santos, lo que no sólo dejó una terrible goleada de 5-0 a los Gallos Blancos, sino que ahora también los dejó sin su mejor elemento de cara a las últimas fechas de la fase regular donde aún la competencia está muy reñida para la clasificación.

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¿Cómo le afectará a Querétaro?

Con los resultados de esta fecha, el equipo cayó hasta la posición 6 con 20 puntos, pero cerca de seis clubes aún estarían peleando el puesto, ya que la diferencia es sólo de 3 y 4 puntos. La buena noticia es que los Gallos tienen un partido pendiente y aún les quedan duelos ante San Luis, Cruz Azul, Juárez, Puebla, Rayados y Necaxa.

En síntesis