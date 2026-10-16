La Inteligencia Artificial predijo todos los resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

Este viernes 16 de octubre comienza a disputarse la Jornada 12 del Apertura 2026. Cada vez falta menos para que finalice la etapa regular y se confirmen los ocho equipos que disputarán la Fiesta Grande de la Liga MX, pero todavía todo puede cambiar.
La fecha inicia con un duelo entre Necaxa y Atlas en Aguascalientes y prosigue con un gran partido entre Atlante y Pumas. Luego durante el fin de semana también juegan América contra Club León y Toluca es favorito frente a Atlético San Luis.
Por su parte, Rayados recibe a Pachuca para cerrar la jornada el domingo, mientras que Cruz Azul es local contra FC Juárez. Santos Laguna y Querétaro se enfrentan en un duelo entre dos equipos que se encuentran en un buen presente con rachas de victorias.
De todos modos, el partido del fin de semana es el que tiene como protagonistas a Chivas y a Tigres. En la previa al inicio de la fecha de la Liga MX, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos pronostique todos los resultados de los encuentros.
Chivas y Tigres se enfrentan en el Estadio Akron (Getty Images)
Los resultados de la jornada según la IA
- Necaxa vs. Atlas: Se anticipa un encuentro trabado en el Estadio Victoria donde Necaxa tratará de imponer condiciones tras su empate 3-3 ante Pachuca, mientras que Atlas llega del desgaste del Clásico Tapatío contra Chivas, perfilando un pronóstico de Empate (1-1) o Victoria apretada de Necaxa.
- Tijuana vs. Club Puebla: Xolos buscará aprovechar la ventaja de su césped sintético tras igualar en Juárez, enfrentando a una Franja golpeada en zona defensiva, por lo que el pronóstico favorece una victoria de Tijuana (2-1).
- Atlante vs. Pumas: Pumas intentará hacer valer su mayor poderío ofensivo demostrado en el 3-3 ante Cruz Azul para superar a un Atlante golpeado por su última derrota, arrojando un pronóstico de victoria de Pumas (1-2).
- Santos Laguna vs. Querétaro: Tras la reconfortante victoria de Santos en San Luis, recibirán a unos Gallos Blancos sólidos, perfilando un pronóstico de Empate (1-1) por el equilibrio táctico de la visita.
- Chivas vs. Tigres: En el choque más atractivo de la jornada en el Estadio Akron, la dinamización ofensiva de los universitarios tras vencer a Toluca se mide ante la cohesión colectiva del Rebaño, resultando en un pronóstico de Empate (2-2).
- León vs. América: El líder América buscará imponer su jerarquía y fondo de armario en el Nou Camp tras empatar con Monterrey, dejando un pronóstico de triunfo de América (1-2).
- Toluca vs. Atlético de San Luis: El poderío de los Diablos Rojos en la altitud de la Bombonera y su contundencia en ataque se impondrán ante las dudas defensivas de San Luis, dando un pronóstico de victoria de Toluca (3-1).
- Cruz Azul vs. FC Juárez: La Máquina buscará corregir sus errores defensivos a costa de unos Bravos con poca generación ofensiva como visitantes, marcando un pronóstico de victoria de Cruz Azul (2-0).
- Rayados vs. Pachuca: En el Estadio BBVA, Rayados sacará provecho de su plantel experimentado tras sacar un punto en el Azteca para dominar a unos Tuzos dinámicos pero vulnerables atrás, dictaminando un pronóstico de victoria de Monterrey (2-1).