La Inteligencia Artificial predijo todos los resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

Necaxa y Atlas abren la Jornada 12 de la Liga MX y la cierran Rayados y Pachuca. La Inteligencia Artificial predijo a los ganadores.

Este viernes 16 de octubre comienza a disputarse la Jornada 12 del Apertura 2026. Cada vez falta menos para que finalice la etapa regular y se confirmen los ocho equipos que disputarán la Fiesta Grande de la Liga MX, pero todavía todo puede cambiar.

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La fecha inicia con un duelo entre Necaxa y Atlas en Aguascalientes y prosigue con un gran partido entre Atlante y Pumas. Luego durante el fin de semana también juegan América contra Club León y Toluca es favorito frente a Atlético San Luis.

Por su parte, Rayados recibe a Pachuca para cerrar la jornada el domingo, mientras que Cruz Azul es local contra FC Juárez. Santos Laguna y Querétaro se enfrentan en un duelo entre dos equipos que se encuentran en un buen presente con rachas de victorias.

De todos modos, el partido del fin de semana es el que tiene como protagonistas a Chivas y a Tigres. En la previa al inicio de la fecha de la Liga MX, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos pronostique todos los resultados de los encuentros.

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Chivas y Tigres se enfrentan en el Estadio Akron (Getty Images)

Los resultados de la jornada según la IA