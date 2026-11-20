Rayados está 7° actualmente en la Liga MX y actualmente se ubica en puestos de Liguilla. Sin embargo, el equipo regiomontano no tiene asegurado su lugar en la Fiesta Grande pero sí depende de sí mismo pensando en su visita a CU para enfrentar a Pumas este sábado.

Publicidad

Monterrey tuvo un torneo irregular hasta el momento, pero siempre se dice que la Liguilla es otra historia y a veces no importa mucho cómo un equipo llega hasta esa situación. Víctor Guzmán, uno de los referentes de Rayados, comentó que nadie quiere enfrentar al equipo de Matías Almeyda en un posible cruce de cuartos de final o instancias más avanzadas.

“El partido contra Toluca fue un desastre, aquí estamos y no nos escondemos. Pero después de ahí, los demás de arriba, creo que competimos bien. Al final de cuentas, sabemos que nadie nos va a querer enfrentar. Hay que hacer primero este paso”, expresó el defensa en conferencia de prensa.

Rayados viene de ganarle 1-0 a Querétaro (Imago7)

Publicidad

“Nosotros somos conscientes que estamos jugándonos la clasificación, pero no estamos satisfechos. Hubiéramos querido desde hace una o dos fechas estar asegurados, pero al final de cuentas así tocó. La autocrítica es en todo momento, tener el valor para señalar al compañero y decirle los errores, eso nos va a hacer más fuertes”, agregó el Toro Guzmán acerca del momento de Monterrey.

Después de la dura derrota por 4-0 ante Toluca, Rayados pudo ganarle por 1-0 a Querétaro en el partido pendiente por la Jornada 7 y esa victoria lo metió provisoriamente en la Liguilla. Pero todo se define este fin de semana en el encuentro ante Pumas.

“Sabemos la importancia que tiene el partido, lo que nos estamos jugando y quién sabe a qué se deberá. Nosotros queremos ganar en todos lados, pero somos conscientes de lo que nos jugamos, vamos a ir y representar este club“, concluyó Víctor Guzmán.

Publicidad

La tabla de la Liga MX antes del inicio de la jornada

En síntesis