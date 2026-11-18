El conjunto regio se contactó con un futbolista de la escuadra nacional y su entorno durante la fecha FIFA.

Si bien los planteles del futbol mexicano pararon este fin de semana por el receso internacional, hay directivas como la de Rayados que trabajaron más que nunca. Aprovechando el regreso del combinado nacional al país, comenzaron un interesante operativo seducción pensando en la próxima temporada. Y son optimistas en cumplirlo.

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Es que no podían dejar pasar la oportunidad cuando la Selección Mexicana jugó en el estadio de Monterrey. Además, el Gigante de Acero les trajo suerte ya que ganaron, remontaron la serie y clasificaron al Final Four de la Concacaf Nations League. Gran parte de la comitiva de Rayados se hizo presente para acompañar a la delegación del ‘Tri’.

Sacando partido de la visita de la escuadra nacional al recinto de Guadalupe, la directiva abrió pláticas con un jugador en pleno México vs. Jamaica. La escuadra nacional tiene varios futbolistas que gustan en Rayados, aunque muchos no están listos para jugar en la Liga MX. Pero uno de ellos sí ve con buenos ojos hacerlo.

De acuerdo a lo revelado por Diego Armando Medina, reconocido periodista del Monterrey, el club comenzó a negociar directamente con César Montes. El marcador central de la Selección Mexicana no fue titular en la revancha entre México y Jamaica, pero sí viajó y pudieron conversar con él. Es el gran anhelo de todos en La Pandilla.

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Según el informe matutino del corresponsal albiazul, el defensa les expresó que está dispuesto a bajarse el salario para fichar por el Club de Futbol Monterrey este invierno. “Por el cariño, porque creo que Rayados es mi casa, al menos de mi parte que no lo vean imposible”, les habría manifestado el futbolista a las autoridades del equipo.

César Montes, el sueño de todo Rayados [Foto: Getty]

Con la luz verde lista del jugador de la Selección Mexicana, el cuadro regio deberá llegar a un acuerdo con Lokomotiv, el dueño de la ficha de César Montes. En el conjunto ruso, el zaguero tiene firmado un contrato a largo plazo por lo que solo sale por venta definitiva, y es que Rayados está dispuesto a hacer un esfuerzo económico.

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El precio de César Montes y la competencia dentro de la Liga MX:

En base a la información del cronista del Monterrey, tendrán que acercarse a los 10 millones de dólares o que el propio jugador pida que su club baje las pretensiones. Está claro que Rayados podría pagar esa cifra y no le movería la economía, pero sí limitaría el presupuesto para otros refuerzos. ¿El otro interesado? Cruz Azul, aunque los del Norte tienen mejor estructura financiera como para afrontar esa operación.