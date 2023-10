El Deportivo Toluca venció por 3 a 1 a Querétaro por la Jornada 12 del Apertura 2023, este domingo 8 de octubre. Sin embargo lo que parecía una fiesta, se transformó en un momento de tensión tras el ataque de furia de Tiago Volpi.

El portero de los “Diablos Rojos” tuvo una gran actuación en el juego, y hasta convirtió uno de los tantos de la victoria, a través de un penal. Pero al finalizar el encuentro, protagonizó un incidente con un directivo de los “Gallos Blancos”, su ex equipo.

Tiago Volpi protagonizó un altercado en el Toluca vs. Querétaro

Una vez concluido el encuentro, Tiago Volpi vivió un momento de furia con un directivo de Querétaro. El propio guardameta declaró tras el partido, “Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar”.

Sin embargo Volpi aclaró que, “Cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro”.

Al sufrir estos agravios en propias palabras de Volpi, se quiso abalanzar sobre el directivo. Pero entre sus compañeros y jugadores de los “Gallos Blancos” lograron calmarlo y detenerlo antes de que la situación pase a mayores.

Así fue el momento de furia de Tiago Volpi