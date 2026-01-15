Julián Quiñones atraviesa un gran presente en Arabia Saudita y su registro goleador lo podría catapultar a un equipo grande de Brasil, según informó en exclusiva el periodista europeo Ekrem Konur.

Publicidad

Publicidad

El delantero de la Selección Mexicana con pasado en América y Tigres -entre otros- lleva 13 goles en 14 partido con Al-Qadisiyah, tres de ellos en la victoria de este miércoles por 5-0 sobre Al Feiha.

Tomando en cuenta su momento de gracia, los agentes de Quiñones lo habrían ofrecido a importantes equipos de Brasil, entre ellos Flamengo; siempre según el citado periodista especializado en mercado de fichajes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Es importante mencionar que la operación se antoja difícil por dos motivos: Quiñones tiene contrato con Al-Qadisiyah hasta junio de 2028 y actualmente es el jugador más importante del equipo de la Saudi Pro League con un promedio de 1 G/A por partido.

Al margen de ello, Julián está valorado en 12 millones de euros según el portal Transfermarkt, una suma que los equipos de Brasil estarían en condiciones de desembolsar en caso de ir a fondo por el atacante naturalizado mexicano.

La información del ofrecimiento al Brasileirao surgió este miércoles 14 de enero, por lo que en los próximos días se conocerá con mayor claridad si esta posibilidad avanza o se esfuma. Sería su primera experiencia en Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

ver también La increíble reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en Al-Nassr vs. Al-Qadisiya

Todos los equipos en los que juegó Julián Quiñones

Venados

Tigres UANL

Lobos BUAP

Atlas

América

Al-Qadisiyah

En síntesis