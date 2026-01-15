Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Julián Quiñones podría continuar su carrera en un gigante de Brasil

Un periodista europeo informó en exclusiva que el delantero de la Selección Mexicana fue ofrecido a gigantes del Brasileirao, entre ellos Flamengo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Julián Quiñones fue ofrecido a equipos del Brasileirao
© GETTY IMAGESJulián Quiñones fue ofrecido a equipos del Brasileirao

Julián Quiñones atraviesa un gran presente en Arabia Saudita y su registro goleador lo podría catapultar a un equipo grande de Brasil, según informó en exclusiva el periodista europeo Ekrem Konur.

Publicidad

El delantero de la Selección Mexicana con pasado en América y Tigres -entre otros- lleva 13 goles en 14 partido con Al-Qadisiyah, tres de ellos en la victoria de este miércoles por 5-0 sobre Al Feiha.

Tomando en cuenta su momento de gracia, los agentes de Quiñones lo habrían ofrecido a importantes equipos de Brasil, entre ellos Flamengo; siempre según el citado periodista especializado en mercado de fichajes.

Tweet placeholder
Publicidad

Es importante mencionar que la operación se antoja difícil por dos motivos: Quiñones tiene contrato con Al-Qadisiyah hasta junio de 2028 y actualmente es el jugador más importante del equipo de la Saudi Pro League con un promedio de 1 G/A por partido.

Al margen de ello, Julián está valorado en 12 millones de euros según el portal Transfermarkt, una suma que los equipos de Brasil estarían en condiciones de desembolsar en caso de ir a fondo por el atacante naturalizado mexicano.

La información del ofrecimiento al Brasileirao surgió este miércoles 14 de enero, por lo que en los próximos días se conocerá con mayor claridad si esta posibilidad avanza o se esfuma. Sería su primera experiencia en Sudamérica.

Publicidad
La increíble reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en Al-Nassr vs. Al-Qadisiya

ver también

La increíble reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en Al-Nassr vs. Al-Qadisiya

Todos los equipos en los que juegó Julián Quiñones

  • Venados
  • Tigres UANL
  • Lobos BUAP
  • Atlas
  • América
  • Al-Qadisiyah

En síntesis

  • Julián Quiñones fue ofrecido a equipos de Brasil como Flamengo, según el periodista Ekrem Konur.
  • El delantero registra 13 goles en 14 partidos jugando para el Al-Qadisiyah.
  • Su valor es de 12 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2028.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Juninho llegó a México y habló como jugador de Pumas UNAM
Pumas de la UNAM

Juninho llegó a México y habló como jugador de Pumas UNAM

Luis Suárez podría reforzar un gigante de Brasil para pelear la Copa Libertadores 2026
Conmebol

Luis Suárez podría reforzar un gigante de Brasil para pelear la Copa Libertadores 2026

Fichajes 2026: Cruz Azul busca dos fichajes sudamericanos tras cerrar Borja
Cruz Azul

Fichajes 2026: Cruz Azul busca dos fichajes sudamericanos tras cerrar Borja

El inesperado cambio que podría tener la Liga MX en pleno Clausura 2026
Liga MX

El inesperado cambio que podría tener la Liga MX en pleno Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo