Alineaciones de FC Cincinnati y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y New England Revolution se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene FC Cincinnati vs. New England Revolution este miércoles 14 de octubre en el TQL Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan FC Cincinnati y New England Revolution

FC Cincinnati viene de ganarle 3-1 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

New England Revolution viene de caer 0-3 ante Seattle Sounders y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Cincinnati y New England Revolution

FC Cincinnati (3-4-1-2): Evan Louro, Teenage Hadebe, Julián Malatini, Kyle Smith, Pavel Bucha, Tyrell Malacia, Samuel Gidi, Brian Anunga, David Douděra, Tom Barlow, Kevin Denkey. DT: Pat Noonan.

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New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Will Sands, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Matt Polster, Jackson Yueill, Brooklyn Raines, Carles Gil, Peyton Miller, Dor Turgeman, Luca Langoni. DT: Marko Mitrović.

Suplentes de FC Cincinnati: Alvas Powell, Nick Hagglund, Kenji Mboma Dem, Roman Celentano, Gerardo Valenzuela, Bryan Ramirez, Ender Echenique.

Suplentes de New England Revolution: Tanner Beason, Griffin Yow, Ilay Feingold, Cody Baker, Dániel Gazdag, Wilson Israel Harris, Donovan Parisian, Judah Siqueira, Diego Fagundez.

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La previa de FC Cincinnati y New England Revolution: todo lo que hay que saber