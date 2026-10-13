Alineaciones de FC Cincinnati y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

Se viene FC Cincinnati vs. New England Revolution este miércoles 14 de octubre en el TQL Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan FC Cincinnati y New England Revolution
FC Cincinnati viene de ganarle 3-1 a Atlanta United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
New England Revolution viene de caer 0-3 ante Seattle Sounders y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cincinnati y New England Revolution
FC Cincinnati (3-4-1-2): Evan Louro, Teenage Hadebe, Julián Malatini, Kyle Smith, Pavel Bucha, Tyrell Malacia, Samuel Gidi, Brian Anunga, David Douděra, Tom Barlow, Kevin Denkey. DT: Pat Noonan.
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Will Sands, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Matt Polster, Jackson Yueill, Brooklyn Raines, Carles Gil, Peyton Miller, Dor Turgeman, Luca Langoni. DT: Marko Mitrović.
Suplentes de FC Cincinnati: Alvas Powell, Nick Hagglund, Kenji Mboma Dem, Roman Celentano, Gerardo Valenzuela, Bryan Ramirez, Ender Echenique.
Suplentes de New England Revolution: Tanner Beason, Griffin Yow, Ilay Feingold, Cody Baker, Dániel Gazdag, Wilson Israel Harris, Donovan Parisian, Judah Siqueira, Diego Fagundez.
La previa de FC Cincinnati y New England Revolution: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: TQL Stadium
- Historial: 16 cruces — FC Cincinnati ganó 5, New England Revolution ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 15/03/2026: New England Revolution 6-1 FC Cincinnati
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. Columbus Crew, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de New England Revolution: vs. Chicago Fire, sábado 17 de octubre