Austin FC vs. Vancouver Whitecaps en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 30 de la MLS

Austin FC y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Q2 Stadium, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Austin FC recibe a Vancouver Whitecaps este sábado 17 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Vancouver llega como único puntero de la MLS y Austin necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. El contraste de momentos es la gran excusa para prestarle atención a este cruce.

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Para Austin, que pelea por no complicarse en la recta final de la temporada regular, cada punto empieza a pesar distinto. Vancouver, en cambio, llega con la tranquilidad de manejar la cima, aunque no quiere relajarse cuando faltan pocas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Austin FC no la está pasando bien. Perdió los dos últimos compromisos, de local ante Nashville por 4-1 y como visitante frente a LAFC por 3-1, luego de un empate agitado 3-3 con San Diego FC. Está 14° con 31 puntos y necesita reaccionar rápido si no quiere perder pisada en la tabla.

Vancouver Whitecaps sostiene el primer puesto con 52 unidades, pero sus últimas presentaciones no fueron contundentes. Empató sin goles con St. Louis City y también igualó 1-1 ante LAFC, después de caer 3-1 con Chicago Fire. El liderato está firme, aunque el equipo llega sin ganar en sus últimas salidas.

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El historial entre Austin FC y Vancouver Whitecaps

El historial favorece claramente a Vancouver, que ganó 6 de los 11 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias de Austin y 3 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 15 a favor de los canadienses contra 9 del equipo texano. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en septiembre, Austin se impuso 2-1 en campo de Vancouver.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/09/2026 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 1-2 MLS 18/05/2025 Austin FC vs. Vancouver Whitecaps 0-0 MLS 12/04/2025 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 5-1 MLS 01/09/2024 Austin FC vs. Vancouver Whitecaps 0-1 MLS 05/05/2024 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 0-0 MLS 13/07/2023 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 2-1 MLS 16/04/2023 Austin FC vs. Vancouver Whitecaps 0-0 MLS 02/10/2022 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 2-0 MLS 24/04/2022 Austin FC vs. Vancouver Whitecaps 3-0 MLS 04/09/2021 Vancouver Whitecaps vs. Austin FC 2-1 MLS

Horario del partido

México: 18:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Charlotte FC — sábado 17 de octubre, 12:30 hs

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis