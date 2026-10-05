Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 27 de la MLS

Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 6 de octubre, por la jornada 27 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Chicago Fire vs. Whitecaps, MLS
Chicago Fire vs. Whitecaps, MLS

El martes 6 de octubre, Chicago Fire recibirá una visita incómoda: Vancouver Whitecaps llega como líder absoluto de la MLS y con ganas de no soltar la punta en la recta final de la fase regular.

Es la jornada 27 y ya empieza a definirse quién entra directo a playoffs y en qué posición. Para Chicago el partido pesa doble: necesita puntos para no perderle pisada a la zona alta, mientras Vancouver quiere blindar el primer lugar.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire llega quinto con 42 puntos en 26 partidos, una campaña irregular que mezcla rachas buenas con bajones. Viene de ganar 1-0 como visitante ante Charlotte FC, pero antes de ese triunfo había perdido dos seguidos, incluido un 0-3 durísimo frente a Nashville SC. El funcionamiento todavía no es estable, aunque el resultado ante Charlotte le devolvió algo de confianza antes de este cruce.

Vancouver Whitecaps, en cambio, es el puntero indiscutido con 50 unidades en la misma cantidad de fechas. Llega de empatar 3-3 de local frente a D.C. United, un partido con mucho vaivén, después de un contundente 3-0 como visitante ante Real Salt Lake. El equipo canadiense alterna partidos abiertos con otros más controlados, pero sostiene el nivel que lo mantiene arriba de toda la tabla.

El historial entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps

El historial entre ambos tiene 15 encuentros y una balanza que se inclina hacia Vancouver, que ganó ocho veces por cuatro de Chicago y dejó tres empates en el camino. En lo que respecta a goles la cosa está más pareja: 22 para los canadienses contra 20 de los estadounidenses. El antecedente más reciente, de 2025, terminó 3-1 a favor de Chicago Fire jugando de visitante en Vancouver, así que el equipo local de este martes viene de perder la última vez que se vieron las caras.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/03/2025Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire1-3MLS
31/08/2023Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps0-1MLS
24/07/2022Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire1-3MLS
10/04/2021Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire3-2Club Friendlies
23/07/2020Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps0-2MLS
13/04/2019Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps1-1MLS
08/07/2018Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire3-2MLS
01/07/2017Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps4-0MLS
12/05/2016Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire2-1MLS
14/03/2015Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps0-1MLS

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 6 de octubre por la jornada 27 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Chicago Fire suma 42 puntos en el torneo.
  • Vancouver Whitecaps suma 50 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones