Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 27 de la MLS

Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 6 de octubre, por la jornada 27 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El martes 6 de octubre, Chicago Fire recibirá una visita incómoda: Vancouver Whitecaps llega como líder absoluto de la MLS y con ganas de no soltar la punta en la recta final de la fase regular.

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Es la jornada 27 y ya empieza a definirse quién entra directo a playoffs y en qué posición. Para Chicago el partido pesa doble: necesita puntos para no perderle pisada a la zona alta, mientras Vancouver quiere blindar el primer lugar.

Horario del partido

México: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire llega quinto con 42 puntos en 26 partidos, una campaña irregular que mezcla rachas buenas con bajones. Viene de ganar 1-0 como visitante ante Charlotte FC, pero antes de ese triunfo había perdido dos seguidos, incluido un 0-3 durísimo frente a Nashville SC. El funcionamiento todavía no es estable, aunque el resultado ante Charlotte le devolvió algo de confianza antes de este cruce.

Vancouver Whitecaps, en cambio, es el puntero indiscutido con 50 unidades en la misma cantidad de fechas. Llega de empatar 3-3 de local frente a D.C. United, un partido con mucho vaivén, después de un contundente 3-0 como visitante ante Real Salt Lake. El equipo canadiense alterna partidos abiertos con otros más controlados, pero sostiene el nivel que lo mantiene arriba de toda la tabla.

El historial entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps

El historial entre ambos tiene 15 encuentros y una balanza que se inclina hacia Vancouver, que ganó ocho veces por cuatro de Chicago y dejó tres empates en el camino. En lo que respecta a goles la cosa está más pareja: 22 para los canadienses contra 20 de los estadounidenses. El antecedente más reciente, de 2025, terminó 3-1 a favor de Chicago Fire jugando de visitante en Vancouver, así que el equipo local de este martes viene de perder la última vez que se vieron las caras.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/03/2025 Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire 1-3 MLS 31/08/2023 Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps 0-1 MLS 24/07/2022 Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire 1-3 MLS 10/04/2021 Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire 3-2 Club Friendlies 23/07/2020 Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps 0-2 MLS 13/04/2019 Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps 1-1 MLS 08/07/2018 Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire 3-2 MLS 01/07/2017 Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps 4-0 MLS 12/05/2016 Vancouver Whitecaps vs. Chicago Fire 2-1 MLS 14/03/2015 Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps 0-1 MLS

Tabla de posiciones

En síntesis

Chicago Fire y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 6 de octubre por la jornada 27 de la MLS.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la jornada 27 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. Chicago Fire suma 42 puntos en el torneo.

suma 42 puntos en el torneo. Vancouver Whitecaps suma 50 puntos en el torneo.