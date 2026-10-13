Dónde ver EN VIVO FC Cincinnati vs. New England Revolution por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

FC Cincinnati recibe a New England Revolution este miércoles 14 de octubre en el TQL Stadium por la 29ª jornada de la MLS.
FC Cincinnati llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
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La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, FC Cincinnati ganó 3-1 como visitante ante Atlanta United. El conjunto marcha 8° con 36 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante CF Montreal.
New England Revolution viene de perder 0-3 como local ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 5 con 46 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Real Salt Lake.
El historial entre FC Cincinnati y New England Revolution
FC Cincinnati y New England Revolution se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 5 triunfos de FC Cincinnati, 7 de New England Revolution y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|New England Revolution vs. FC Cincinnati
|6-1
|MLS
|14/06/2025
|New England Revolution vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|05/04/2025
|FC Cincinnati vs. New England Revolution
|1-0
|MLS
|22/06/2024
|FC Cincinnati vs. New England Revolution
|1-2
|MLS
|17/03/2024
|New England Revolution vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|15/02/2024
|FC Cincinnati vs. New England Revolution
|5-2
|Club Friendlies
|01/07/2023
|FC Cincinnati vs. New England Revolution
|2-2
|MLS
|29/04/2023
|New England Revolution vs. FC Cincinnati
|1-1
|MLS
|03/07/2022
|New England Revolution vs. FC Cincinnati
|2-2
|MLS
|21/05/2022
|FC Cincinnati vs. New England Revolution
|2-3
|MLS
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs
- St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- FC Cincinnati y New England Revolution se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 29 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Cincinnati suma 36 puntos en el torneo.
- New England Revolution suma 46 puntos en el torneo.