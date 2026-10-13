Dónde ver EN VIVO FC Cincinnati vs. New England Revolution por la jornada 29 de la MLS: TV y streaming online

FC Cincinnati y New England Revolution se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 29 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati recibe a New England Revolution este miércoles 14 de octubre en el TQL Stadium por la 29ª jornada de la MLS.

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FC Cincinnati llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, FC Cincinnati ganó 3-1 como visitante ante Atlanta United. El conjunto marcha 8° con 36 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante CF Montreal.

New England Revolution viene de perder 0-3 como local ante Seattle Sounders. El equipo ocupa el puesto 5 con 46 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Real Salt Lake.

El historial entre FC Cincinnati y New England Revolution

FC Cincinnati y New England Revolution se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 5 triunfos de FC Cincinnati, 7 de New England Revolution y 4 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 New England Revolution vs. FC Cincinnati 6-1 MLS 14/06/2025 New England Revolution vs. FC Cincinnati 0-1 MLS 05/04/2025 FC Cincinnati vs. New England Revolution 1-0 MLS 22/06/2024 FC Cincinnati vs. New England Revolution 1-2 MLS 17/03/2024 New England Revolution vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 15/02/2024 FC Cincinnati vs. New England Revolution 5-2 Club Friendlies 01/07/2023 FC Cincinnati vs. New England Revolution 2-2 MLS 29/04/2023 New England Revolution vs. FC Cincinnati 1-1 MLS 03/07/2022 New England Revolution vs. FC Cincinnati 2-2 MLS 21/05/2022 FC Cincinnati vs. New England Revolution 2-3 MLS

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Toronto FC vs. Orlando City — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

CF Montreal vs. Atlanta United — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. New York City FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. New York Red Bulls — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

Columbus Crew vs. Charlotte FC — miércoles 14 de octubre, 17:30 hs

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Nashville SC vs. Sporting Kansas City — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. Seattle Sounders — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Chicago Fire vs. Philadelphia Union — miércoles 14 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Minnesota United — miércoles 14 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Houston Dynamo — miércoles 14 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis