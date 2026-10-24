Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs. New England Revolution por la jornada 31 de la MLS: TV y streaming online

Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Subaru Park.
Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Philadelphia Union empató 2-2 como local ante Charlotte FC. El conjunto marcha 6° con 46 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Chicago Fire.
New England Revolution viene de ganar 1-0 como local ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 3 con 52 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante FC Cincinnati.
El historial entre Philadelphia Union y New England Revolution
Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentaron 49 veces en los últimos años: 28 triunfos de Philadelphia Union, 12 de New England Revolution y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
|20/09/2025
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1-0
|MLS
|09/03/2025
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-2
|MLS
|17/07/2024
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|5-1
|MLS
|18/05/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-3
|MLS
|14/02/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-0
|Club Friendlies
|09/11/2023
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-1
|MLS
|28/10/2023
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|3-1
|MLS
|21/10/2023
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
|20/05/2023
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|3-0
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
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Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs
- Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Austin FC — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs
- Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs
- San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs
En síntesis
- Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Philadelphia Union suma 46 puntos en el torneo.
- New England Revolution suma 52 puntos en el torneo.