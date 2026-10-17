Philadelphia Union vs. Charlotte FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Subaru Park, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park.

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Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union viene de ganar 3-1 como visitante ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 6 con 45 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Salt Lake.

Charlotte FC perdió 1-3 como visitante ante Columbus Crew en la fecha anterior. Charlotte FC está 5° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante FC Dallas.

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El historial entre Philadelphia Union y Charlotte FC

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 4 triunfos de Philadelphia Union, 4 de Charlotte FC y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Charlotte FC vs. Philadelphia Union 2-1 MLS 18/10/2025 Charlotte FC vs. Philadelphia Union 2-0 MLS 14/06/2025 Philadelphia Union vs. Charlotte FC 2-1 MLS 28/07/2024 Philadelphia Union vs. Charlotte FC 1-0 Leagues Cup 22/06/2024 Philadelphia Union vs. Charlotte FC 0-2 MLS 25/05/2024 Charlotte FC vs. Philadelphia Union 0-0 MLS 20/09/2023 Charlotte FC vs. Philadelphia Union 2-2 MLS 31/05/2023 Philadelphia Union vs. Charlotte FC 1-0 MLS 01/10/2022 Charlotte FC vs. Philadelphia Union 4-0 MLS 02/04/2022 Philadelphia Union vs. Charlotte FC 2-0 MLS

Horario del partido

México: 12:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs

Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs

Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis