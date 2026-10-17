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Philadelphia Union vs. Charlotte FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Subaru Park, por la jornada 30 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Union vs. Charlotte FC, MLS
Union vs. Charlotte FC, MLS

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park.

Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union viene de ganar 3-1 como visitante ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 6 con 45 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Salt Lake.

Charlotte FC perdió 1-3 como visitante ante Columbus Crew en la fecha anterior. Charlotte FC está 5° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante FC Dallas.

El historial entre Philadelphia Union y Charlotte FC

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 4 triunfos de Philadelphia Union, 4 de Charlotte FC y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/04/2026Charlotte FC vs. Philadelphia Union2-1MLS
18/10/2025Charlotte FC vs. Philadelphia Union2-0MLS
14/06/2025Philadelphia Union vs. Charlotte FC2-1MLS
28/07/2024Philadelphia Union vs. Charlotte FC1-0Leagues Cup
22/06/2024Philadelphia Union vs. Charlotte FC0-2MLS
25/05/2024Charlotte FC vs. Philadelphia Union0-0MLS
20/09/2023Charlotte FC vs. Philadelphia Union2-2MLS
31/05/2023Philadelphia Union vs. Charlotte FC1-0MLS
01/10/2022Charlotte FC vs. Philadelphia Union4-0MLS
02/04/2022Philadelphia Union vs. Charlotte FC2-0MLS

Horario del partido

  • México: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
  • Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
  • Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
  • FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • Philadelphia Union suma 45 puntos tras vencer a Chicago Fire, Real Salt Lake y Orlando City.
  • Charlotte FC suma 46 puntos en el torneo.
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