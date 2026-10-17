Philadelphia Union vs. Charlotte FC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 30 de la MLS

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park.
Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Philadelphia Union viene de ganar 3-1 como visitante ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 6 con 45 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Salt Lake.
Charlotte FC perdió 1-3 como visitante ante Columbus Crew en la fecha anterior. Charlotte FC está 5° en la tabla con 46 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante FC Dallas.
El historial entre Philadelphia Union y Charlotte FC
Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 4 triunfos de Philadelphia Union, 4 de Charlotte FC y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Charlotte FC vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
|18/10/2025
|Charlotte FC vs. Philadelphia Union
|2-0
|MLS
|14/06/2025
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|2-1
|MLS
|28/07/2024
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|1-0
|Leagues Cup
|22/06/2024
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|0-2
|MLS
|25/05/2024
|Charlotte FC vs. Philadelphia Union
|0-0
|MLS
|20/09/2023
|Charlotte FC vs. Philadelphia Union
|2-2
|MLS
|31/05/2023
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|1-0
|MLS
|01/10/2022
|Charlotte FC vs. Philadelphia Union
|4-0
|MLS
|02/04/2022
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|2-0
|MLS
Horario del partido
- México: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Minnesota United vs. St. Louis City — sábado 17 de octubre, 14:30 hs
- Orlando City vs. D.C. United — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New York Red Bulls vs. Toronto FC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- New England Revolution vs. Chicago Fire — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlanta United vs. Inter Miami — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Houston Dynamo vs. FC Dallas — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Austin FC vs. Vancouver Whitecaps — sábado 17 de octubre, 18:30 hs
- Seattle Sounders vs. CF Montreal — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- San Jose Earthquakes vs. Nashville SC — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Portland Timbers vs. Colorado Rapids — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- FC Cincinnati vs. Columbus Crew — domingo 18 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 30 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Philadelphia Union suma 45 puntos tras vencer a Chicago Fire, Real Salt Lake y Orlando City.
- Charlotte FC suma 46 puntos en el torneo.