Sporting Kansas City vs. Austin FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

Sporting Kansas City y Austin FC se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Sporting Park, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Sporting Kansas City recibe a Austin FC este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Sporting Park. Las últimas semanas vienen golpeando fuerte a los dos. Ninguno gana hace rato y la tabla empieza a apretar cuando quedan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

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Con apenas tres fechas por delante, cada punto pesa para no quedar afuera de la discusión por los puestos de arriba. Un triunfo acá puede cambiar el ánimo de cualquiera de los dos antes del tramo final.

La actualidad de ambos equipos

El Sporting Kansas City no logra encontrar el funcionamiento que necesita: cayó 1-3 ante Real Salt Lake en su cancha y antes había sufrido una goleada en contra por 4-0 frente a Nashville SC. El empate 3-3 ante Portland Timbers, dos presentaciones atrás, fue lo más parecido a un buen resultado en las últimas semanas. Está en la mitad de la tabla con 22 puntos y necesita reaccionar rápido.

Austin FC tampoco atraviesa un buen momento: llegó a este partido con tres derrotas al hilo, la última 1-2 de local ante Vancouver Whitecaps. Antes había caído con LAFC y con Nashville SC, este último por una diferencia abultada. Con 31 puntos está apenas por delante del local en la tabla, pero la racha reciente preocupa tanto como la de su rival.

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El historial entre Sporting Kansas City y Austin FC

El historial entre ambos está parejo en goles, con 21 convertidos por cada lado en 13 cruces, aunque Austin FC saca ventaja en las victorias totales, 7 contra 5, con un empate de por medio. En los enfrentamientos más recientes el Sporting Kansas City se quedó con los dos últimos, ambos de visitante ante Austin FC, lo que corta una racha que venía siendo favorable al elenco texano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/05/2026 Austin FC vs. Sporting Kansas City 1-2 MLS 14/02/2026 Austin FC vs. Sporting Kansas City 0-2 Club Friendlies 07/09/2025 Sporting Kansas City vs. Austin FC 1-2 MLS 23/02/2025 Austin FC vs. Sporting Kansas City 1-0 MLS 30/06/2024 Sporting Kansas City vs. Austin FC 2-0 MLS 19/05/2024 Austin FC vs. Sporting Kansas City 3-2 MLS 16/07/2023 Austin FC vs. Sporting Kansas City 2-1 MLS 11/06/2023 Sporting Kansas City vs. Austin FC 4-1 MLS 14/08/2022 Austin FC vs. Sporting Kansas City 4-3 MLS 31/07/2022 Sporting Kansas City vs. Austin FC 0-2 MLS

Horario del partido

México: 18:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

CF Montreal vs. Nashville SC — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Columbus Crew vs. Toronto FC — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

New York Red Bulls vs. Inter Miami — sábado 24 de octubre, 15:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. New York City FC — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

D.C. United vs. FC Cincinnati — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. Chicago Fire — sábado 24 de octubre, 17:30 hs

Houston Dynamo vs. Minnesota United — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes — sábado 24 de octubre, 18:30 hs

Real Salt Lake vs. St. Louis City — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps — sábado 24 de octubre, 19:30 hs

San Diego FC vs. Seattle Sounders — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

Portland Timbers vs. Charlotte FC — sábado 24 de octubre, 20:30 hs

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En síntesis