Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Alexander Volkanovski sobre Movsar Evloev

Este sábado, el UFC 333 entregó una nueva pelea por el título del peso pluma. Alexander Volkanovski se enfrentó con Movsar Evloev en la contienda estelar del día sabiendo que tenía la oportunidad de obtener una victoria para retener su cinturón. Cumplió con un espectacular KO en el segundo asalto.
Volkanovski terminó con Evloev antes del final de los primeros 10 minutos luego de trabajar mucho menos de lo imaginado en un principio. De esta manera, Alexander aseguró su dominio en el ranking de la división y despejó dudas sobre su vigencia, mientras que para Evloev la derrota terminó siendo un golpe menos duro de los esperado. El ruso se mantendrá en el primer escalón de las 145 libras.
💥 IMPARABLEEEEE 💥 👑 🇦🇺 @alexvolkanovski lo vuelve a hacer y ahora noquea a Movsar Evloev para retener su cinturón 🔥 @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/ZE8fqSvveu— UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026
Lo que sigue entonces es esperar el futuro que determine la compañía. Volkanovski afirmó que seguirá peleando mientras el físico se lo permita, por lo que el público ansía saber cuál será el próximo retador del dominador absoluto de las 145 libras.
Ranking completo del peso pluma de la UFC:
- Alexander Volkanovski (campeón)
- 1. Movsar Evloev
- 2. Diego Lopes
- 3. Lerone Murphy
- 4. Aljamain Sterling
- 5. Jean Silva
- 6. Arnold Allen
- 7. Pat Sabatini
- 8. Pavel Andrusca
- 9. Youssef Zalal
- 10. Kevin Vallejos
- 11. Joanderson Brito
- 12. Melquizael Costa
- 13.Steve García
- 14. Aaron Pico
- 15. Jamall Emmers
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En síntesis
- Alexander Volkanovski venció por nocaut a Movsar Evloev en el UFC 333.
- Alexander Volkanovski retuvo el cinturón pluma con un nocaut en el segundo asalto.
- Movsar Evloev permanecerá en el primer lugar del ranking de las 145 libras.