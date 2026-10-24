Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Alexander Volkanovski sobre Movsar Evloev

El australiano se lució ante un retador invicto y retuvo su corona de forma más que convicente.

Este sábado, el UFC 333 entregó una nueva pelea por el título del peso pluma. Alexander Volkanovski se enfrentó con Movsar Evloev en la contienda estelar del día sabiendo que tenía la oportunidad de obtener una victoria para retener su cinturón. Cumplió con un espectacular KO en el segundo asalto.

Publicidad

Volkanovski terminó con Evloev antes del final de los primeros 10 minutos luego de trabajar mucho menos de lo imaginado en un principio. De esta manera, Alexander aseguró su dominio en el ranking de la división y despejó dudas sobre su vigencia, mientras que para Evloev la derrota terminó siendo un golpe menos duro de los esperado. El ruso se mantendrá en el primer escalón de las 145 libras.

💥 IMPARABLEEEEE 💥 👑 🇦🇺 @alexvolkanovski lo vuelve a hacer y ahora noquea a Movsar Evloev para retener su cinturón 🔥 @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/ZE8fqSvveu — UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026

Lo que sigue entonces es esperar el futuro que determine la compañía. Volkanovski afirmó que seguirá peleando mientras el físico se lo permita, por lo que el público ansía saber cuál será el próximo retador del dominador absoluto de las 145 libras.

Publicidad

Ranking completo del peso pluma de la UFC:

Alexander Volkanovski (campeón)

1. Movsar Evloev

2. Diego Lopes

3. Lerone Murphy

4. Aljamain Sterling

5. Jean Silva

6. Arnold Allen

7. Pat Sabatini

8. Pavel Andrusca

9. Youssef Zalal

10. Kevin Vallejos

11. Joanderson Brito

12. Melquizael Costa

13.Steve García

14. Aaron Pico

15. Jamall Emmers

En síntesis