Petr Yan invencible: venció a Merab Dvalishvili en UFC 333 y retuvo el cinturón del peso gallo

El ruso no dejó pasar la oportunidad de extender su reinado y volvió a imponerse a su duro oponente georgiano.

Una de las peleas más esperadas del día en el UFC 333 que se llevó a cabo en Abu Dabi, fue la que tuvo como protagonistas a Petr Yan y Merab Dvalishvili. El ruso expuso su título del peso gallo en una revancha muy esperada y la victoria terminó quedando en manos del ruso por decisión unánime con tarjetas de 48-47.

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Así le gano Petr Yan a Merab Dvalishvili

Desde el primer instante que Merab presionó con su clásica intensidad, buscando derribos que el ruso defendió de gran manera, aunque Yan no pudo limitar la contundencia de su rival. Apenas comenzaba el show…

Estos son los mejores momentos de la pelea de campeonato de peso gallo 🥵 @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/kxO2xwOMUb — UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026

El segundo asaltó se destacó por su paridad, por lo que lo mejor llegó a partir del tercero. Comenzaron a entrar las manos de Yan y a Merab se le complicó la pelea, por lo que todo quedó a definirse en los rounds de campeonato. En el cuarto y quinto la dinámica no cambió y el boxeo del ruso le permitió dar vuelta la historia en las tarjetas.

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De esta manera, el campeón de las 135 sigue siendo Yan y todos terminaron pidiendo una cuarta contienda entre las leyendas. En ese sentido, no sería una sorpresa para los aficionados ver un nuevo choque entre Petr y Merab el próximo año.

En síntesis