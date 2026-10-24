¿Cuánto dinero ganó Movsar Evloev por perder su pelea ante Alexander Volkanovski en UFC 333?

El ruso protagonizó el duelo del día en el octágono y por eso fue recompensado de gran manera tras la contienda.

Movsar Evloev fue protagonista fundamental de la fiesta que se vivió este sábado 24 de octubre en el UFC 333 que tuvo lugar en Abu Dabi. El ruso se enfrentó a Alexander Volkanovski buscando arrebatarle el cinturón del peso pluma, pero se terminó quedando con las manos vacías desde lo deportivo, aunque en lo económico no puede decir lo mismo, ya que ganó una buena cantidad de dinero.

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Este dinero obtuvo Movsar Evloev en UFC 333

Por pelear ante Volkanovski en UFC 333, Lopes obtuvo cerca de 500.000 dólares. La UFC divide las pagas de sus luchadores en tres niveles y el más alto, el que alcanzan las estrellas de la organización, tiene su piso en el medio millón de la moneda estadounidense y asciende hasta los tres en los mejores casos. En la situación de Movsar, al ser la primera pelea con título en juego y sin tratarse del protagonista principal de la historia porque enfrente tenía al mejor peso pluma de todos los tiempos, se embolsó el mínimo de los más pagos en la compañía y se transformó en la bolsa más grande de su carrera.

Como se explica siempre en estos casos, este dinero sale de lo que se acuerda previamente y la importancia de los pagos por evento. Para la empresa es fundamental cumplir con lo esperado en PPV, lo que completa la faena económica en caso de alcanzar el objetivo.

El ruso está en el mejor momento de su carrera y ahora todos conocen su nombre, lo que significa que en futuras presentaciones los montos de dinero que recibirá serán del mismo calibre que en esta oportunidad o incluso superiores.

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En síntesis