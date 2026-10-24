¿Cuánto dinero obtuvo Alexander Volkanovski por ganar su pelea vs. Movsar Evloev en UFC 333?

Conoce aquí cuánto se embolsó el australiano por volver a la acción tras volver a defender su título de las 145 libras.

Este sábado 24 de octubre tuvo lugar una de las peleas más esperadas por los aficionados de las artes marciales mixtas. El UFC 333 que se desarrolló en Abu Dabi enfrentó en la pelea estelar a Alexander Volkanovski con Movsar. El australiano fue la gran figura de la velada y eso le permitió llevarse a casa una gran suma de dinero.

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La cantidad de dinero que ganó Alexander Volkanovski en UFC 333

Por enfrentarse a Movsar Evloev en UFC 334, Volk se embolsó una suma superior al millón de dólares. La suma aproximada se debe a que la empresa decide no revelar con exactitud lo que le paga a sus luchadores, pero debido a los niveles en los que la compañía divide a sus protagonistas, se puede conocer cuando perciben los luchadores más destacados.

💥 IMPARABLEEEEE 💥 👑 🇦🇺 @alexvolkanovski lo vuelve a hacer y ahora noquea a Movsar Evloev para retener su cinturón 🔥 @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/ZE8fqSvveu — UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026

Los montos se reparten entre lo que se acuerda previamente más lo que se recauda por la venta de pagos por evento, conocidos coloquialmente como PPV y los bonos extra por victoria o combate de la noche. Con todo el acumulado, el Volkanovski vuelve a llevarse una millonada a casa, lo que marca el calibre de estrella que es dentro de la UFC.

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Volk podría llegar hasta casi los 2 millones de dólares por el premio extra de haber ganado la pelea. El australiano lució intacto pese a enfrentarse a uno de los mejores de la actualidad y demostró las razones por las cuales es considerado el mejor peso pluma de toda la historia de la UFC.

En síntesis