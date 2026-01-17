¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 17 de enero?

Con el paso de los sábados, la UFC suele convertirse en el centro de atención al reunir a sus máximas estrellas dentro del octágono. Sin embargo, en este sábado 17 de enero, los aficionados deberán armarse de paciencia, ya que no habrá artes marciales mixtas de primer nivel: la jaula más peligrosa del planeta permanecerá cerrada. A continuación, repasamos los motivos de esta decisión que generó descontento entre los seguidores de las MMA.

Por qué no habrá UFC este sábado 17 de enero

Por una determinación estrictamente organizativa y tomada por la propia compañía, este sábado 17 de enero no se celebrará ningún evento de la UFC en el mundo. Tras el último espectáculo realizado el pasado 13 de diciembre, la organización dio por concluida la temporada 2025 para atravesar un breve receso de vacaciones antes de retomar su calendario habitual. En ese contexto, la espera ya entra en su tramo final, ya que la acción regresará el próximo sábado 24 de enero.

Esa velada marcará el regreso oficial de la UFC en 2026 con el evento UFC 324, que se llevará a cabo en Las Vegas. El combate estelar de la noche estará protagonizado por Paddy Pimblett y Justin Gaethje, quienes se enfrentarán en un atractivo cruce del peso ligero. El duelo medirá al número 4 y al número 5 del ranking de la división, respectivamente, y tendrá en juego el cinturón interino de las 155 libras, a la espera del regreso de Ilia Topuria, quien dejó su título vacante de manera temporal.

En cuanto a la cartelera, estaba previsto que también se disputara el cinturón del peso gallo femenino, actualmente en poder de Kayla Harrison, frente a la legendaria Amanda Nunes. No obstante, ese combate fue cancelado debido a una lesión en el cuello sufrida por la campeona, lo que obligó a la organización a modificar sus planes para la velada.

