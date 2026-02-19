No caben dudas que el Mundial de Clubes 2025 fue un éxito rotundo entre los aficionados. Más allá de las dudas iniciales, los resultados inesperados entre los equipos le dieron un aire renovado al futbol mundial, que terminó con el Chelsea coronándose.

Publicidad

Publicidad

Ahora, envaentonada, la FIFA iría por más de cara a la segunda edición de 2029. Según The Guardian, FIFA consiguió el apoyo necesario para impulsar la expansión, motivada por “una estrategia global liderada por Gianni Infantino” y por la necesidad de equilibrar los intereses de las confederaciones más influyentes, en particular UEFA y CONMEBOL.

Si bien había mucha resistencia en la previa, el ente europeo a cargo de Aleksander Čeferin cambio de opinión con los resultados a la vista, considerando el torneo útil para ciertas mediciones estratégicas. Ahora, FIFA y UEFA encontraron un punto en común.

Chelsea fue el primer campeón del renovado Mundial de Clubes. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Gianni Infantino, presidente del organismo mundial, y Čeferin marcaron un gesto de reconciliación institucional. Según el mismo medio, “la aceptación de los 48 puestos sirve como señal de buena fe… aplicando el principio del menor mal”. Este acuerdo revierte tensiones acumuladas y fortalece las relaciones entre FIFA y UEFA, que estaban enfrentadas ante la posibilidad de que el torneo fuera cada dos años.

Y es que aceptar 48 equipos cada cuatro años era menos perjudicial que correr el riesgo que un torneo de estas características cada dos años, hubiera sido una propuesta que habría saturado el calendario y disminuido los ingresos de sus competencias clave.

Distribución de plazas para el Mundial de Clubes 2029

ver también ¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?

Cabe mencionar que el nuevo formato busca reproducir el modelo del Mundial 2026:

UEFA elevaría su cuota a 16 clubes.

elevaría su cuota a 16 clubes. CONMEBOL mantendría al menos 6 plazas, con posibilidad de una más vía repechaje.

mantendría al menos 6 plazas, con posibilidad de una más vía repechaje. CONCACAF, AFC, CAF y OFC ganarían mayor representación, garantizando así un perfil verdaderamente global.

Publicidad

Publicidad

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029

PSG (Francia) – Campeón de la UEFA Champions League 2024‑25

(Francia) – Campeón de la UEFA Champions League 2024‑25 Al‑Ahli (Arabia Saudita) – Campeón de la AFC Champions League 2024‑25

(Arabia Saudita) – Campeón de la AFC Champions League 2024‑25 Pyramids FC (Egipto) – Campeón de la CAF Champions League 2024‑25

(Egipto) – Campeón de la CAF Champions League 2024‑25 Cruz Azul (México) – Campeón de la CONCACAF Champions Cup 2025

(México) – Campeón de la CONCACAF Champions Cup 2025 Flamengo (Brasil) – Campeón de la Copa Libertadores 2025

En síntesis