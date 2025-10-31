Es tendencia:
¿Cómo está la carrera en CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes 2029?

El listado de clubes de Sudamérica para el torneo internacional 2029 va tomando forma y hay equipos que tomaron la delantera.

Por Agustín Zabaleta

El Ranking de CONMEBOL para el Mundial 2029 va tomando forma y hay equipos que seguirán sumando
© Getty ImagesEl Ranking de CONMEBOL para el Mundial 2029 va tomando forma y hay equipos que seguirán sumando

Pasó el Mundial de Clubes 2025 y ya inició para todos los clubes la carrera para clasificarse a la edición 2029, que aún no tiene sede confirmada. Pese a la lejanía del torneo, desde ahora los equipos empiezan a sumar puntos para el Ranking en caso de no poder ser campeones, algo que les daría el boleto de manera automática.

Por eso, cada partido cuenta para los participantes, ya que, cuanto más triunfos y partidos jueguen, más puntos suman para el ranking que definirá a los clasificados en esta modalidad. CONMEBOL es una confederación que más tarde avanzó en esta cuestión.

Y es que en este caso, recién con la edición 2025 de la Copa Libertadores empezaron a computar los puntos. De momento, Palmeiras con 46 y Flamengo con 39 unidades lideran la tabla, adjudicándose de momento los dos boletos que Sudamérica tiene para el torneo.

Lógicamente, en caso de que sean campeones o que otros argentinos o brasileños ganen al menos dos trofeos, los cupos se anularán para ellos vía ranking y pasará a otros equipos y países la clasificación. Por eso es importante, más allá de no estar en zona de clasificación, estar lo más cerca posible.

Saliendo de Argentina y Brasil, Liga de Quito de Ecuador figura con 35 puntos, que sigue en carrera por haber clasificado a Semifinales. Racing Club de Argentina aparece con 34 puntos, los dos eliminados en Semifinales. Eso sí, al saberse alguno de los dos brasileños campeón, y que ocupan los cupos de clasificación, se liberará un lugar al tercero de la tabla, en este caso para el Albo.

¿Cuáles son los clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento?

De momento, existen apenas 4 clubes de 32 clasificados para el certamen mundialista del 2029. Todos campeones continentales: Cruz Azul de México por obtener la Concachampions 2025, PSG de Francia por haber ganado la UEFA Champions League 2024-25, Al-Ahli de Arabia Saudia por la AFC Champions League 2024-25 y FC Pyramids de Egipto por haber conquistado la CAF Champions League 2024-25.

