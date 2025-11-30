Es tendencia:
¡Atento Cruz Azul! Todos los equipos que ya están clasificados al Mundial de Clubes 2029

Hasta el momento son cinco los equipos que ya tienen su boleto para la segunda edición del atractivo torneo internacional de la FIFA.

Por Agustín Zabaleta

Hasta ahora son cinco los clubes que ya tienen su boleto para la segunda edición del atractivo torneo de la FIFA.
© Getty ImagesHasta ahora son cinco los clubes que ya tienen su boleto para la segunda edición del atractivo torneo de la FIFA.

El Mundial de Clubes llegó para quedarse. A pesar de las dudas iniciales, el nuevo formato del torneo de la FIFA superó las expectativas y -aunque se esperan algunos ajustes de cara a las próximas ediciones- todo apunta a que será un certamen que perdurará por muchos años como uno de los más prestigiosos del futbol.

Ahora, los equipos luchan por ganarse uno de los 32 boletos para el Mundial de Clubes 2029, edición que todavía no tiene sede confirmada. Sin embargo, ya hay cuatro clasificados -uno de ellos de la Liga MX– y solo quedan 28 lugares disponibles que se van a ir ocupando a medida que pasen los años.

Cabe mencionar que en la primera edición hubo grandes ausentes de Europa como Liverpool, Barcelona, Milan o Manchester United. Sin embargo, estos equipos tienen un importante margen para ganarse un lugar en 2029, ya sea por medio de una consagración en la UEFA Champions League o por Ranking UEFA.

Los cinco equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029

  • PSG (Francia) – Campeón de la UEFA Champions League 2024‑25
  • Al‑Ahli (Arabia Saudita) – Campeón de la AFC Champions League 2024‑25
  • Pyramids FC (Egipto) – Campeón de la CAF Champions League 2024‑25
  • Cruz Azul (México) – Campeón de la CONCACAF Champions Cup 2025
  • Flamengo (Brasil) – Campeón de la Copa Libertadores 2025

Próximos clasificados por definirse

  • Resto de campeones de Champions League, Copa Libertadores, Champions League Asia, África y Concacaf entre 2025 y 2028.
  • Equipos adicionales via rankings de UEFA (8) y CONMEBOL (2).
  • Campeón de la OFC Champions League (vía ranking).
  • Equipo invitado del país anfitrión (se barajan Estados Unidos, Brasil, Marruecos, España o Portugal como posibles sedes).

En síntesis

  • Cinco equipos ya están clasificados para el Mundial de Clubes 2029, torneo que tendrá 32 boletos.
  • Cruz Azul (México) clasificó como campeón de la CONCACAF Champions Cup 2025.
  • Los otros equipos clasificados son PSG (UEFA), Al-Ahli (AFC), Pyramids FC (CAF) y Flamengo (CONMEBOL).
