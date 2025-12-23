Mientras James Rodríguez ganaba $5 millones en México, el salario de Miguel Ángel Borja en Cruz Azul

Una nueva estrella colombiana llegará a la Liga MX. Todo está más que listo para que Miguel Ángel Borja firme con Cruz Azul, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario millonario que tendrá con lo que cobraba James Rodríguez en el Club León, de México.

A pesar de que venía de jugar tan solo 136 minutos en Rayo Vallecano, León decidió firmar a James por un año como su gran estrella y le puso un salario como si estuviera jugando en Europa. Según el portal ‘365 Scores’, el ’10’ de la Selección Colombia ganaba $5 millones de dólares al año.

El periodista Gerardo González, de BOLAVIP, reveló que Miguel Ángel Borja llegó a un acuerdo con Cruz Azul. ¡Y no solo eso! Será el jugador mejor pagado de todo el equipo. Ahora, la duda era… ¿Ganará más o menos dinero del que recibía James Rodríguez en León?

Comparación de salarios entre James Rodríguez y Miguel Ángel Borja

James tenía un salario más alto de lo que ganará Borja. (Foto: Getty Images)

El periodista Gustavo Mendoza, de Fox Sports México, informó que Miguel Ángel Borja tendrá un salario en Cruz Azul dos millones de dólares inferior a lo que ganaba James en León. Esto quiere decir que el delantero cobrará US$3 millones al año.

Los detalles del millonario contrato de Borja con Cruz Azul

Miguel Borja no solo va a firmar con Cruz Azul por un salario anual de $3 millones de dólares, también tendrá un vínculo por dos años con opción de extender una temporada más. Esto quiere decir que el delantero colombiano podría jugar en México hasta los 35 años.

