James Rodríguez no continuará en el León para la temporada 2026. El colombiano termina su contrato a fin de año y, por distintos motivos, no se llegó a un acuerdo para que renueve de cara al próximo torneo. Tanto el jugador como el club parecen tener objetivos distintos que hacen difícil una extensión.

El club sabe que James representa un costo muy alto, mientras que el propio colombiano considera que no está compitiendo al nivel que desea, especialmente con la mirada puesta en su próximo gran objetivo: el Mundial 2026. Esta diferencia de expectativas terminó por definir el futuro de la relación entre ambas partes.

La Fiera ha sufrido varios golpes bajos en los últimos meses a pesar de comenzar el año de la mejor manera. A falta de una jornada para que concluya la primera fase del Apertura 2025, el equipo ya quedó eliminado tanto de los playoffs como del Play-In.

A pesar de todo, James Rodríguez sigue demostrando su exigencia y profesionalismo, incluso en los entrenamientos. Su compromiso con el rendimiento personal sigue siendo el mismo, lo que lo mantiene como uno de los referentes más destacados del club, aunque su salida esté definida.

James Rodríguez y su enojo en León

En las últimas horas se filtró un video en redes sociales que muestra a James muy enojado durante un entrenamiento. No está claro si el motivo fue un error propio o algo que hizo un compañero, pero la grabación deja en evidencia la competitividad extrema del colombiano.

Este episodio confirma que, aunque su tiempo en León esté llegando a su fin, James continúa manteniendo su nivel de exigencia y pasión por el futbol. Su actitud demuestra que, incluso en medio de un contexto complicado para el club, sigue enfocado en rendir al máximo y preparar su camino hacia sus próximos desafíos profesionales. Su futuro podría estar en Estados Unidos o quizás podría seguir en México.

