Así reaccionó LeBron James a la supuesta filtración de la NBA sobre su retiro

La jornada NBA del 12 de enero apenas empezaba a palpitar lo que serían los partidos del día cuando la liga sorprendió y filtró un detalle que habría revelado cuando se retiraría LeBron James. La reacción de ‘El Rey’ después de esto no tardó en llegar.

Publicidad

Publicidad

Catorce partidos tuvieron que pasar para que LeBron debutará con Los Angeles Lakers en la temporada 2025-26 porque se estaba recuperando de una ciática en el lado derecho. Y no fue un debut cualquiera, ya que llegó acompañado de un récord nunca antes visto en la historia de la NBA.

LeBron James se convirtió en el único jugador que ha disputado 23 temporadas en la NBA, así que la liga tomó una decisión que habría dado la pista que su retiro sería al final de la temporada 2025-26. Nunca antes lo habían hecho un ningún jugador.

La reacción de LeBron James a la supuesta filtración de su retiro

LeBron James lleva 23 temporadas en la NBA. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La NBA decidió que LeBron James podrá usar por el resto de la temporada un parche con el número 23 por el récord de jugar por 23 temporadas y, de inmediato, en X se instaló la narrativa que su retiro sería al final de la temporada. “Se está retirando”, dijo la cuenta de X ‘BettingPros’ ¿Cómo reaccionó ‘El Rey’? “¡¡¡¡¡¡Gua!!!!!! ¡Esto es más que genial y también humilde!”, publicó en Instagram la estrella de Los Angeles Lakers.

ver también LeBron y Doncic, se ilusionan: Lakers llamó a Warriors y firmaría a este compañero de Curry

Historia de LeBron sobre su parche 23. (Foto: Instagram / @kingjames)

¿Cuánto dinero gana LeBron James en Los Angeles Lakers?

A pesar de que lleva 23 temporadas en la NBA, LeBron James tiene el salario más alto de toda su carrera en la campaña 2025-26 con los $52.6 millones de dólares que gana en Los Angeles Lakers.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Crees que el parche que le dio la NBA a LeBron James tiene que ver con su retiro? ¿Crees que el parche que le dio la NBA a LeBron James tiene que ver con su retiro? Ya votaron 0 personas

En resumen