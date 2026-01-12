LeBron y Doncic, se ilusionan: Lakers llamó a Warriors y firmaría a este compañero de Curry

La fecha límite de intercambios en la temporada 2025-26 en la NBA está cada vez más cerca y uno de los equipos que podría hacer un intercambio bomba serían los Lakers. El equipo de Los Ángeles ilusiona a LeBron James y Luka Doncic porque llamaron a Golden State Warriors y firmarían a un compañero de Stephen Curry.

A pesar de un gran inicio de temporada, Los Angeles Lakers han empezado a caer en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste y jugadores como Rui Hachimura no se han podido consolidar como el respaldo que necesitan Doncic y LeBron. ¿La solución está en los Warriors?

Stephen Curry, Jimmy Butler y todo Golden State Warriors no han podido llegar a las posiciones de clasificación directa a los Playoffs y navegan en una irregularidad que los tiene entre el séptimo y el décimo lugar de la Conferencia Oeste. Por este motivo, se instaló la narrativa que un traspaso es más que necesario antes de la fecha límite de intercambios (jueves 5 de febrero a las 15:00 ET), y los Lakers aparecieron en el horizonte.

El compañero de Curry que Lakers firmaría para LeBron y Doncic

Stephen Curry y LeBron James en la NBA. (Foto: Getty Images)

“La preferencia conocida de los morados y dorados en esta fecha límite es adquirir un verdadero alero 3-y-D con tamaño, si es posible, para brindar cierta resistencia en el punto de ataque en el perímetro, así como algo de tiro, pero hay que decir que los Lakers, según las fuentes, llamaron a Golden State por (Jonathan) Kuminga durante el enfrentamiento de verano de los equipos en la agencia libre restringida. Me han dicho que los Lakers también han seguido monitoreando la situación de Kuminga mientras lanzan una red amplia para tratar de encontrar ayuda en un mercado de aleros muy limitado”, afirmó el periodista Jake Fisher, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’.

ver también Por intentar golpear a Luka Doncic, la NBA suspendió a una estrella de la liga

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Lakers y Warriors en la NBA 2025-26?

Con el rumor latente sobre la posible llegada de Jonathan Kuminga a Los Angeles Lakers, el próximo partido de LeBron James, Luka Doncic y compañía ante Golden State Warriors (sábado 7 de febrero a las 20:30 ET) ya traerá una definición sobre sí hubo o no un traspaso bomba entre estos dos equipos.

