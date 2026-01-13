El jugador que Los Angeles Lakers firmó después de los problemas de LeBron James con sus compañeros

En Los Angeles Lakers no hay ni tiempo para pestañear. Un par de parpadeos en la NBA y no solo se revelaron los problemas que LeBron James tiene con sus compañeros, también se dio a conocer el jugador que firmó el equipo californiano después de que ‘El Rey’ estuviera en el ojo del huracán.

¡Todo sucedió en la derrota contra uno de los peores equipos de la temporada NBA 2025-26! Los Lakers perdieron 112 a 124 contra un equipo como Sacramento Kings que tan solo tiene diez victorias en 40 juegos y LeBron fue señalado de no defender con ganas y tener mala actitud con sus compañeros.

El entrenador J.J. Redick intentaba dar una instrucción y LeBron James prefirió estar alejado varias sillas de sus compañeros. Y no solo pasó eso, en el mismo juego contra los Kings del 12 de enero, ‘El Rey’ fue captado por las cámaras mirando de una manera no tan agradable a DeAndre Ayton en un tiempo muerto.

Este fue el jugador que Lakers firmó tras los problemas de LeBron con sus compañeros

LeBron James con el nuevo jugador que firmó Lakers. (Foto: Getty Images)

“Los Angeles Lakers firmarán al base Kobe Bufkin con un contrato de 10 días, según informaron fuentes a ESPN. Bufkin ha brillado en la filial de los Lakers de la NBA G League en South Bay y ha pasado tiempo con los Grizzlies esta temporada”, publicó en X el periodista Shams Charania.

Los números del nuevo refuerzo de Los Angeles Lakers en la NBA: Kobe Bufkin

En vísperas de ganarse un contrato por el resto de la temporada, Kobe Bufkin, de 22 años, tendrá diez días para demostrarle a Los Angeles Lakers que el promedio por juego de 24.7 puntos, 4.4 rebotes y 3.6 asistencias que llevaba en la G-League puede replicarlo en la NBA.

