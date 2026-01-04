Todo parecía encaminado a que Golden State Warriors volviera a encontrar estabilidad en una temporada de transición, con Stephen Curry liderando dentro y fuera de la cancha y un plantel que, pese a las limitaciones, mostraba señales de competitividad. Sin embargo, una vez más, viejos fantasmas reaparecieron y encendieron una alarma que en San Francisco conocen demasiado bien: la conducta de Draymond Green.

En el juego de este sábado ante Utah Jazz, el ala-pívot fue expulsado tras recibir una doble falta técnica, dejando al equipo expuesto en un tramo clave del encuentro y reavivando un debate que nunca termina de cerrarse. No se trató de un hecho aislado, sino de otro episodio que se suma a una larga lista de reacciones desmedidas que suelen costarle caro a los Warriors en momentos sensibles.

El particular momento de Draymond Green en Warriors

El antecedente más cercano había sido la fuerte discusión que mantuvo hace algunas semanas con Steve Kerr, el entrenador que mejor supo potenciarlo y con quien construyó la era más gloriosa de la franquicia. Aquella imagen de tensión en el banco volvió a instalar dudas sobre el control emocional de Green y el impacto que ese comportamiento puede tener en un vestuario que necesita cohesión.

Todo esto ocurre mientras Golden State navega la temporada con un récord de 19-17, intentando no perder terreno en una Conferencia Oeste cada vez más exigente. En ese contexto, cada partido cuenta y cada distracción se paga, algo que Curry entiende mejor que nadie, consciente de que el margen de error es mínimo.

Paradójicamente, el propio Green sigue siendo una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para defender múltiples posiciones, generar juego desde la lectura y marcar el pulso competitivo hacen que los Warriors sean un equipo completamente distinto cuando él está enfocado. El problema surge cuando esa intensidad cruza la línea y se transforma en un lastre.

Por eso, más allá de esquemas, rotaciones o resultados puntuales, la mayor preocupación de Stephen Curry pasa por lograr que Draymond Green mantenga la cabeza fría. Si eso sucede, Golden State gana un líder indispensable; si no, el riesgo de que los mismos errores de siempre vuelvan a condicionar el futuro inmediato seguirá latente.

En síntesis