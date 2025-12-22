Nadie lo puede creer en la NBA: Jimmy Butler pidió no jugar con Stephen Curry y compañía

Los Warriors navegan en un mar que tiene muchas olas de irregularidad, y justo después de que el dueño del equipo le respondiera un mail a un aficionado que duda de un título con Jimmy Butler en la temporada NBA 2025-26, el alero pidió no jugar con Stephen Curry y compañía.

Publicidad

Publicidad

¡Todo tiene una explicación más que lógica! Si la temporada terminara tras la jornada NBA del 22 de diciembre, Golden State Warriors tendría que jugar el Torneo Play-In para aspirar a clasificar a los Playoffs. Así de irregular ha sido el nivel.

Luego de que Joe Lacob, dueño de los Warriors, defendiera a Jimmy Butler de las críticas respondiéndole a un aficionado que “no puedes estar tan frustrado como yo. Estoy trabajando en ello. Es complicado. Estilo de juego. Los deseos de los entrenadores con respecto a los jugadores. Tendencias de la liga. Jimmy no es el problema“, el alero sorprendió con un pedido público para no jugar con Stephen Curry y otras estrellas de la NBA.

Jimmy Butler sorprendió a toda la NBA y pidió no jugar con Stephen Curry

Butler juega su primera temporada completa con Curry. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Desde el miércoles 17 de diciembre se abrieron las votaciones para el Juego de las Estrellas NBA 2026 y se da por sentado que Stephen Curry dirá presente el 15 de febrero. El que no quiere estar y jugar con ‘El Chef’ y compañía es Jimmy Butler, quien comentó en una publicación en donde Golden State Warriors pedía que “no voten por mí chicos. En vez de eso, alguien creó un ‘gofundme’ (fondo de ayuda) para enviarme a Barbados. Gracias de antemano. Vamos Warriors”.

Butler pidió no ir al NBA All-Star Game 2026. (Foto: Instagram / @warriors)

ver también Steve Kerr, coach de Warriors, denuncia la nueva regla en la NBA contra Stephen Curry

Este es el salario de Jimmy Butler en Golden State Warriors

Uno de los grandes problemas que tiene Golden State Warriors a la hora de querer intercambiar a Jimmy Butler es el salario tan alto que tiene. El compañero estelar de Stephen Curry gana $54.1 millones de dólares en la temporada NBA 2025-26 y tiene contrato por un año más en el equipo de San Francisco.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Jimmy Butler ganará un título en Golden State Warriors? ¿Jimmy Butler ganará un título en Golden State Warriors? Ya votaron 0 personas

Datos clave