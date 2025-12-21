Golden State Warriors y Phoenix Suns protagonizaron dos juegos muy picantes en menos de 72 horas. Hubo faltas técnicas, gestos antideportivos, un expulsado y una denuncia publica por parte Steve Kerr, coach de los ‘Dubs’, sobre la nueva regla que hay contra Stephen Curry.

¡A los antecedentes! Todo empezó con el golpe que Dillon Brooks le dio a Curry en la zona del abdomen cuando ya había lanzado el balón. El alero recibió una falta flagrante tipo uno, no fue expulsado y los Warriors terminaron perdiendo 99 a 98 puntos en la jornada NBA del 18 de diciembre.

La revancha, en cuanto a lo deportivo, llegó pronto. Golden State Warriors venció 119 a 116 a Phoenix Suns el 20 de diciembre, pero Draymond Green fue expulsado con más de diez minutos por jugar en el segundo cuarto. Así que Steve Kerr no dudó en hacer una denuncia pública porque algo está pasando contra Stephen Curry.

Steve Kerr denunció persecución contra Curry en la NBA

Steve Kerr habló de los cobros de los árbitros contra Warriors. (Foto: Getty Images)

“La otra noche vimos a un chico (Dillons Brooks) de su equipo literalmente golpear a Steph en el estómago, premeditado, lo golpeó en el estómago y no hubo expulsión por eso (…) ¿Cómo no estar molesto? Este tipo le rompió el codo a Gary (Payton II) en los Playoffs, al hacerle una de las jugadas más sucias que he visto. No es que no tenga antecedentes. Ahí está. Lo revisan. No sé qué sentido tiene la repetición si no vas a expulsar a alguien por golpear a alguien. Me resulta extraño que, primero, lo expulsaran del partido y luego lo suspendieran o multaran. ¿Nada? ¿Nada? Así que, aparentemente, ahora se permite, es mi opinión, golpear premeditadamente a cualquier tirador que quede indefenso; ahora puedes golpearlo y simplemente hacerlo flagrantemente“, denunció el coach de Golden State Warriors.

La promesa que el coach de Warriors le hizo a Stephen Curry

En medio de la irregularidad que no ha dejado a los Warriors llegar a las primeras posiciones de la Conferencia Oeste, Steve Kerr alejó los rumores de una posible salida de Golden State diciendo que “nunca abandonaré a Steph Curry”.

Datos clave