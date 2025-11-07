No fue Curry: La estrella NBA que hizo reaccionar a Cristiano Ronaldo por un serio problema

El mundo del deporte tiene en Cristiano Ronaldo un caso de éxito a la hora de buscar deportistas que brillen en la cancha por un periodo impensado de tiempo. Así que la hora de compararse, el futbolista portugués sorprendió escogiendo una estrella de la NBA que lo hizo reaccionar por un serio problema.

¡No eligió a Stephen Curry! Con más de 23 años de carrera, Cristiano no solo tiene en el horizonte llegar a los 1.000 goles como profesional, a los 40 años mantiene un físico impecable. Incluso, la ciencia determinó que su edad biológica es de 28.9 años.

Cristiano Ronaldo le concedió una entrevista al periodista Piers Morgan y una de las respuestas que más sorprendió fue cuándo el comunicador le preguntó por los atletas de la era moderna que toma como ejemplo para cuidarse. “Me inspiro en mí mismo”, empezó diciendo CR7 antes de revelar al otro protagonista de esta historia.

Cristiano Ronaldo reaccionó por un serio problema de una estrella de la NBA

Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant. (Foto: Getty Images)

“También he visto buenos ejemplos en otros deportes. Por ejemplo, no sé… LeBron James, del baloncesto. Creo que tenemos la misma edad. Tengo más pelo que él (entre risas), pero creo que es bueno porque sigue jugando al baloncesto y está en buena forma“, confesó Cristiano Ronaldo sobre la admiración que tiene por la longevidad de la estrella de Los Angeles Lakers con un palito de por medio por el serio problema que tiene Bron con la caída de pelo.

¿Quién ganó más dinero en el 2025, LeBron James o Cristiano Ronaldo?

El listado de los atletas mejor pagados de la ‘Revista Forbes’ dictó sentencia. Mientras que Cristiano Ronaldo fue el deportista mejor pagado del 2025 con un total de ganancia de $275 millones de dólares. Por su parte, LeBron James ocupó la sexta posición al percibir un total de US$133.8 millones. Eso quiere decir que CR7 ganó $141.2 millones de dólares más de lo recibido por la estrella de la NBA y de los Lakers.

En síntesis