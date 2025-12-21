Kevin Garnett sabotea los votos para LeBron James en el All-Star Game de la NBA

LeBron James ya está oficialmente de regreso. El Rey se había perdido el inicio de la temporada por una lesión en la ciática del lado derecho, pero volvió por todo lo alto y ha sido pieza clave en victorias de Los Angeles Lakers en la Temporada Regular de la NBA. No obstante, Kevin Garnett quiere sabotear sus votos para el All-Star Game 2026.

Como es sabido, LeBron es el jugador con más All-Star Games disputados en la historia de la NBA. Sin embargo, se perdió la última edición por lesión. Ahora, Garnett insta a que los fanáticos que tenían pensado votar por el ’23’ ya no lo hagan. Así lo explicó en una plática con Paul Pierce en su podcast ‘KG: Certified‘.

“LeBron no quiere jugar el Juego de las Estrellas”, dijo Garnett. “Escuchen, todos los que vayan a votar por LeBron, guárdense su voto. No jugó el año pasado. ¿Por qué esperarían que lo hiciera este año?”, aseguró el miembro del Salón de la Fama. Además, Pierce opinó que no debería haber tres jugadores de Lakers entre las opciones.

LeBron James regresó a la NBA 2025-26 tras perderse 14 juego (GETTY IMAGES)

Los candidatos son el propio LeBron, Austin Reaves y Luka Doncic. No obstante, el hecho de que se vaya a celebrar en Los Angeles abre la puerta a una triple presencia de Lakers. “¿Cómo no puedes darles tres? Es en Los Ángeles. Los Clippers no están metiendo a nadie”, manifestó Garnett.

Jugadores con más selecciones para el All-Star Game de la NBA

LeBron James – 21 Kareem Abdul-Jabbar – 19 Kobe Bryant – 18 Tim Duncan – 15 Kevin Garnett – 15 Shaquille O’Neal – 15 Kevin Durant – 15 Michael Jordan – 14 Karl Malone – 14 Dirk Nowitzki – 14

