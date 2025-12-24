Leyenda de Lakers compara la peor pesadilla de LeBron con Jordan: “Se ha convertido en una pequeña bestia”

En la NBA hay una rivalidad que está más encendida que nunca. LeBron James y Dillon Brooks se volvieron a enfrentar en una duela del mejor baloncesto del mundo, los Lakers perdieron con Phoenix Suns y una leyenda del equipo de Los Ángeles no dudó en comparar a la peor pesadilla de ‘El Rey’ con Michael Jordan.

La mala relación que tienen LeBron y Brooks se empezó a picar aún más cuando el alero de los Suns le tiró el balón a la cabeza de James cuando la jugada ya estaba terminada. La estrella de Los Angeles Lakers estalló, se puso cara a cara con Dillon Brooks y terminó recibiendo una falta técnica.

¡Ahí no paró todo! Durante aquel encuentro del 14 de diciembre de 2025, Brooks terminó expulsado por golpear con el pecho a LeBron James. Los Lakers terminaron llevándose la victoria, pero esta rivalidad apenas estaba empezando en la temporada NBA 2025-26.

Comparan la peor pesadilla de LeBron James con Michael Jordan

LeBron y Brooks se volvieron a enfrentar en la NBA. (Foto: Getty Images)

Luego de ver los 25 puntos que Dillon Brooks anotó en la dura derrota de Lakers ante Phoenix Suns por 108 a 132, James Worthy, excampeón tres veces con el equipo de Los Ángeles, sorprendió con unas palabras sobre la peor pesadilla de LeBron. “Él realmente sabe cómo jugar el juego de golpes de Kobe y Michael Jordan para conseguir un tiro. Se ha convertido en una pequeña bestia“, afirmó Worthy sobre Brooks.

¿Quién gana más dinero en la NBA, LeBron James o Dillon Brooks?

Aquí hay una gran diferencia. Mientras que LeBron James tiene un salario de $52.6 millones de dólares en Los Angeles Lakers, Dillon Brooks gana US$31.5 millones menos. El alero tiene un sueldo anual de $21.1 millones de dólares en Phoenix Suns.

