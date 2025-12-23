Hizo molestar a Curry e ignoró a Butler: El jugador que tendría los días contados en Golden State Warriors

Los Warriors no han podido llegar a la parte alta de la tabla de posiciones en la Conferencia Oeste, lucen lejos de ser contendientes al título de la NBA y, como si fuera poco, apareció el jugador que tendría los días contados en el equipo porque hizo molestar a Stephen Curry e ignoró a Jimmy Butler.

Con la premisa de apostarle una temporada más a los jóvenes jugadores del equipo que no han explotado, Golden State Warriors decidió mantener a Jonathan Kuminga, Gui Santos, Moses Moody y Brandin Podziemski. Uno de ellos es el protagonista de esta historia.

El enfrentamiento entre los Warriors y Phoenix Suns del 20 de diciembre no solo dejó el reclamo público del coach Steve Kerr por la nueva regla que se está permitiendo en la NBA contra Stephen Curry, también salió a luz el video que dejó muy mal parado un jugador de Golden State.

Un jugador de Warriors hizo molestar a Stephen Curry e ignoró a Jimmy Butler

Jimmy Butler y Stephen Curry con Warriors en la NBA. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria de Golden State Warriors ante Suns, Brandin Podziemski le negó varias veces el balón a Curry e ignoró a Jimmy Butler a la hora de chocarle la mano en un tiro libre. ‘El Chef’ se enojó con Podziemski, le hizo un reclamo en la duela y en un tiempo fuera ni le prestó atención cuando pasó en frente de él. Con los días contados… ¡Video!

Esto dijo el coach de Golden State Warriors sobre el jugador que tendría los días contados en el equipo

“Desde que Brandin llegó aquí, ha sido uno de nuestros chicos más altos con más menos (estadística). Cuando un chico está consistentemente en el lado positivo como Brandin, está haciendo algo bien. Lo que me gusta de él es que es bueno con casi cualquier alineación. Me gusta que juegue como base. Él está en su mejor momento cuando puede jugar una especie de combo, manejar la pelota, moverla y ser parte del grupo de cinco hombres, en lugar de ser el único punto que está dominando la pelota”, afirmó Steve Kerr, coach de los Warriors, sobre el jugador que hizo enojar a Stephen Curry.

