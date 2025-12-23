Anthony Davis a Warriors por dos jugadores: El traspaso que ilusiona a Stephen Curry y Jimmy Butler

El futuro de Anthony Davis en la temporada NBA 2025-26 es uno de los temas más comentados de cara a la fecha límite de intercambios (15:00 ET del 5 de febrero. Los Warriors están necesitando un hombre grande de jerarquía. Entonces… ¿Se cruzan estos caminos?

Luego del despido de Nico Harrison, el gerente general de Dallas Mavericks que hizo el polémico intercambio que terminó con Luka Doncic en Los Angeles Lakers y Davis en los Mavs, se instaló el rumor que AD sería traspasado porque no ha rendido como se esperaba.

Por constantes lesiones en la pantorrilla izquierda, Anthony Davis se ha perdido 16 partidos de la temporada 2025-26 hasta la jornada NBA del 23 de diciembre. Y, a pesar de que promedia por juego 20.6 puntos y 11 rebotes desde que llegó a Dallas Mavericks, podría ser intercambiado a Golden State Warriors, según los expertos.

El traspaso de Anthony Davis a Warriors que sacudiría a toda la NBA

Stephen Curry y Anthony Davis en la NBA. (Foto: Getty Images)

Ante la irregularidad de Davis en Dallas Mavericks y la necesidad de los Warriors por tener un pívot que los lleve a ser contendientes al título de la NBA, los periodistas expertos de ESPN propusieron el siguiente traspaso que ilusiona a Stephen Curry y Jimmy Butler:

Charlotte Hornets recibe a: Maxi Kleber, Dalton Knecht y dinero (por parte de Lakers).

Dallas Mavericks recibe a: Draymond Green, Jonathan Kuminga y el pick de primera ronda del NBA Draft 2026 de los Warriors.

Golden State Warriors recibe a: Anthony Davis y Mason Plumlee.

Los Angeles Lakers recibe a Buddy Hield.

El salario de Anthony Davis en la NBA y Dallas Mavericks

Uno de los grandes impedimentos que hay en la NBA para que Anthony Davis sea intercambiado es el contrato que tiene hasta el final de la temporada 2027-28. No solo tiene un salario actual en Dallas Mavericks de $54.1 millones de dólares, en las próximas dos campañas también va a ganar $58.4 y $62.7 millones, respectivamente.

