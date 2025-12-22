Toda la NBA consternada por el récord que LeBron James confesó que no quiere tener

El Día de Navidad en la temporada NBA 2025-26 está cada vez más cerca y LeBron James decidió ponerle una alta dosis de picante confesando el récord que no quisiera tener. Para algunos sería un privilegio, para la estrella de los Lakers ya no es así.

La temporada no inició nada bien para LeBron, ya que sufrió una ciática en el lado derecho y se perdió los primeros 14 partidos de Los Angeles Lakers. Sin embargo, cada vez toma más ritmo, y tiene mejor nivel de cara a uno de sus días preferidos.

¿O ya no es tan así? La NBA volvió a asignar a los Lakers para uno de los juegos del día de Navidad y enfrentarán a Houston Rockets el jueves 25 de diciembre a las 20:00 ET. Esto significará que LeBron James aumentará el récord que confesó no querer tener con unas palabras que consternaron a toda la liga.

LeBron James reveló el récord que no quiere tener en la NBA

LeBron James volverá a jugar en el día de Navidad. (Foto: Getty Images)

“Preferiría estar en casa con mi familia. Pero bueno, es el juego, es el juego que me encanta. Es un juego que veía de niño el día de Navidad, viendo a muchos de los mejores jugarlo en Navidad. Siempre ha sido un honor jugarlo. Obviamente, para ser completamente sincero, me gustaría estar en casa, en el sofá, con mi familia todo el día. Pero nos han llamado, así que tenemos que salir a jugar y lo espero con ansias”, confesó LeBron sobre el récord de ser el jugador de la historia de la NBA con más juegos (20) y puntos (507) en el Día de Navidad de la NBA.

ver también La NBA no descansa en Navidad: el cronograma de partidos confirmados con presencia de LeBron James y Los Angeles Lakers

La mayor cantidad de puntos que anotó LeBron en un Día de Navidad

En vísperas de lo que puede llegar a ser otro gran juego de LeBron James en una fecha especial, nada mejor que recordar la mejor actuación de ‘El Rey’ en el Día de Navidad. Bron registró 39 puntos ante Brooklyn Nets en 2021.

