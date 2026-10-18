Toda la NBA consternada: Ben Simmons se rompió el talón de Aquiles y se perderá la temporada

El australiano ilusionaba con un regreso sobresaliente, pero su físico se lo impidió y volvió a sufrir una dura lesión.

La NBA recibió un golpe anímico durísimo en la previa de la nueva campaña. Una resonancia magnética confirmó lo que nadie quería escuchar: Ben Simmons sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho, una lesión categórica que lo margina de las canchas durante todo el año competitivo y enciende las alarmas sobre su futuro en la disciplina.

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Este trágico desenlace llega justo en la antesala de lo que prometía ser su gran retorno a la máxima exigencia deportiva, tras arrastrar casi un año y medio de inactividad casi absoluta debido a repetidas cirugías en la espalda. El australiano, de 30 años, había mostrado destellos muy alentadores durante los partidos de pretemporada, acumulando actuaciones convincentes que alimentaban los rumores sobre su posible consolidación en el quinteto inicial.

La situación del base genera una enorme consternación en la liga, sobre todo porque en los pasillos de la competición se llegó a especular con la posibilidad de un retiro definitivo ante tantos calvarios físicos. El deportista trabajó incansablemente durante meses para superar sus problemas lumbares y recuperar la movilidad que alguna vez lo catapultó a la élite absoluta de las franquicias norteamericanas.

Duele profundamente ver este desenlace en un talento que poseía todas las condiciones técnicas y físicas para dominar la liga con su versatilidad defensiva y visión de juego. La fragilidad corporal terminó interrumpiendo un camino que parecía enderezarse hacia una nueva oportunidad dorada dentro del deporte profesional tras superar múltiples obstáculos médicos.

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Con este panorama desolador, la franquicia y el propio jugador deberán afrontar un largo proceso de recuperación mental y física en los meses venideros. El destino del talentoso armador queda nuevamente en suspenso, obligado a pelear contra la adversidad más impiadosa que conoce el deporte de alto rendimiento.

En síntesis