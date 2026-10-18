Lo sufre Stephen Curry: el futuro incierto de una figura de Golden State Warriors

El letón Kristaps Porzingis se encuentra en recuperación por tiempo indefinido y su futuro es una incógnita.

Los nubarrones volvieron a instalarse sobre el horizonte deportivo de Golden State antes de iniciar la competencia. La franquicia de San Francisco enfrenta momentos de extrema incertidumbre respecto a la disponibilidad de Kristaps Porzingis, cuya estancia dentro del equipo parece pender de un hilo debido a las recurrentes complicaciones físicas que arrastra.

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El base Stephen Curry lamenta profundamente la falta de continuidad de su compañero en el poste alto. La presencia del interno letón representaba una amenaza letal desde la larga distancia para abrir espacios en las defensas rivales, pero su escasa participación en las prácticas obligó a replantear la estrategia colectiva.

La seguidilla de molestias musculares impidió que el gigante europeo lograra acoplarse con fluidez al esquema de juego vertiginoso que propone la institución. Esta falta de constancia sobre la madera colmó la paciencia de la gerencia, que ya evalúa diferentes alternativas en el mercado de pases para evitar perder terreno en la carrera.

El cuerpo técnico encabezado por Steve Kerr necesita respuestas inmediatas en la zona pintada para competir contra los gigantes de la Conferencia Oeste. Sin la certeza de contar con el pívot en plenitud, el entrenador se ve obligado a otorgarle más responsabilidad a los jóvenes de la banca para equilibrar el bloque defensivo.

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Con la fecha límite de traspasos cada vez más cerca, el futuro del interno lejos de la Bahía parece una opción cada vez más concreta. Las próximas semanas resultarán determinantes para conocer si la dirigencia decide darle una última oportunidad al letón o si finalmente concreta un movimiento para reforzar el plantel.

En síntesis